21:00 09 ноября 2017 0

У будущих губернаторов есть пример для подражания Фото: Официальный сайт президента РФ

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Главные новости к этому часу:

Телеведущая Ксения Собчак, которая собралась в президенты, начала искать руководителей штабов в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Известны требования к кандидатам.

Обучение будущих губернаторов на деле оказалось курсом молодого бойца. Чиновников скидывают со скалы, учат стрелять и бросают под проезжающий БТР. Эксперты рассказали, зачем это нужно и почему «высокопоставленный представитель власти в России должен быть немного сверхчеловеком».

Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев, также известный как Ахмед Шалинский, похвастался роскошной обстановкой в челябинской тюрьме. Камера авторитета оклеена обоями, а на полу даже уложен ламинат.

В Ижевске частично обрушилась жилая девятиэтажка — есть данные о погибших, пострадавших, а также фото и видео с места ЧП. Сам момент взрыва тоже попал на камеры.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева обвинила «мамочек» в болезнях своей дочери и разнесла и воспитателей, и детский сад, в который уже не ходит ее ребенок.

Дикая история из Екатеринбурга — маленькая девочка рассказала о том, как ее насиловали мать и отчим. Разговорить 5-летнего ребенка смогла только психолог. Видео разговора — шокирует, и по закону мы смогли опубликовать только первую минуту.