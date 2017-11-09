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09 ноября 2017
18:31  09 ноября 2017 0

Появились первые видео с места обрушения дома в Ижевске. Есть погибшие и пострадавшие

Под завалами остаются людиФото: Somali Pirate

Появились первые видеозаписи с места обрушения девятиэтажного жилого дома в Ижевске. На месте ЧП работает скорая помощь, пожарные и следственный комитет.

Подъезд жилого дома обрушился на пересечении улиц Удмуртская, 261 и 10 лет Октября. Здание оцеплено, передает ТНТ-Новый Регион. Причиной обрушения девятиэтажки, по предварительным данным, мог стать взрыв бытового газа, сообщал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

По данным телеграм-канала Mash, погиб один человек, еще трое — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое подростков, обоим по 15 лет. Под завалами по-прежнему остаются люди.

Екатерина Холкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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