18:31 09 ноября 2017 0

Под завалами остаются люди Фото: Somali Pirate

Появились первые видеозаписи с места обрушения девятиэтажного жилого дома в Ижевске. На месте ЧП работает скорая помощь, пожарные и следственный комитет.

Подъезд жилого дома обрушился на пересечении улиц Удмуртская, 261 и 10 лет Октября. Здание оцеплено, передает ТНТ-Новый Регион. Причиной обрушения девятиэтажки, по предварительным данным, мог стать взрыв бытового газа, сообщал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

По данным телеграм-канала Mash, погиб один человек, еще трое — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое подростков, обоим по 15 лет. Под завалами по-прежнему остаются люди.