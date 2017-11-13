10:07 13 ноября 2017 0

Курганцы обречены на постоянные аварии из-за ветхости сетей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Планы по ремонту аварийных участков коллектора и водопроводов в Кургане не будут выполнены. Из 150 млн рублей, которые по соглашению с предприятием город должен был предоставить до 18 октября, на счет «Водного союза» поступило чуть больше 18 млн рублей. Это при том, что компания уже заключила договоры с подрядчиками под обещанные деньги.

Сорвались работы по капремонту крайне важных участков коммуникаций города. В том числе, аварийного коллектора по ул. Омская (около 800 метров в районе автосалона «Форд»), коллектора по ул. К. Мяготина на участке от ул. Тобольной до ул. Володарского (район Детской поликлиники), магистрального водопровода по ул. Панфилова на участке от ул. Лермонтова до ул. Земнухова. На выполнение этих мероприятий необходимо порядка 72 миллионов рублей и более трех месяцев работ. «Водный союз» и подрядчики объяснили, что не могут взять на себя такие расходы.

Зимой устранять аварии сложнее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того, «Водный союз» за счет субсидии из бюджета Кургана в этом году планировал выполнить 32 мероприятия. Среди них: замена насосного и электрического оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях, ремонт участков водопровода и канализации, имеющих наибольшую степень износа, замена задвижек на водопроводе, устранение аварий. Стоимость запланированных работ составляет 70,9 млн рублей. Из них на материалы необходимо более 43 млн рублей, на услуги подрядчиков — более 26,6 млн рублей, на стройконтроль — 1,3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, были заключены договоры более чем с двадцатью поставщиками и подрядчиками на сумму свыше 58,5 млн рублей. Из них согласно графику в сентябре — октябре необходимо оплатить 14,2 млн рублей, в ноябре — еще 18, 9 млн рублей. В декабре необходимо перечислить подрядным организациям 25,3 млн рублей.

Учитывая то, что город не исполнил соглашение о выделении субсидии, «Водный союз» будет вынужден перенаправить убытки в администрацию Кургана. Компания также может обратиться в арбитражный суд с иском к мэрии.