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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:42  14 ноября 2017 0

В Зауралье пациентке во время операции сожгли ноги до обугливания

Клипарт, медицина, врачи, хирургия, операция
Пострадавшая пыталась взыскать с медучреждения 4,5 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Зауралья пыталась взыскать с больницы 4,5 млн рублей за то, что медики сожгли ей ноги до обугливания тканей. Иск пострадавшей к бюджетному медучреждению рассматривал Шумихинский районный суд.

Как следует из материалов дела, женщина поступила в больницу 1 сентября 2015 года, там ей провели операцию. Однако очнулась пациентка через восемь дней уже в другой больнице. Оказалось, что ее срочно доставили в другую клинику с термическими ожогами обеих голеней третьей и четвертой степени (это самые тяжелые ожоги, вплоть до обугливания тканей, — прим. ред.). В период с 3 по 16 сентября в ожоговом отделении ей провели три срочные операции. После них женщина была еще больше месяца на стационарном лечении.

В декабре того же года пострадавшая направила в больницу, где произошел инцидент, претензию о возмещении ей морального вреда в сумме 4,5 млн рублей, но ответа не получила. Тогда она обратилась в суд с иском о некачественном оказании медицинской помощи, из-за чего получила тяжелый вред здоровью.

Суд пришел к выводу, что медицинские работники своими действиями причинили истцу физические и нравственные страдания. В счет компенсации морального вреда больница должна выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей, а также штраф 300 тысяч рублей. Медучреждение пыталось обжаловать решение районного суда в Курганском областном суде, но безуспешно.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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