В Зауралье пациентке во время операции сожгли ноги до обугливания

Жительница Зауралья пыталась взыскать с больницы 4,5 млн рублей за то, что медики сожгли ей ноги до обугливания тканей. Иск пострадавшей к бюджетному медучреждению рассматривал Шумихинский районный суд.
Как следует из материалов дела, женщина поступила в больницу 1 сентября 2015 года, там ей провели операцию. Однако очнулась пациентка через восемь дней уже в другой больнице. Оказалось, что ее срочно доставили в другую клинику с термическими ожогами обеих голеней третьей и четвертой степени (это самые тяжелые ожоги, вплоть до обугливания тканей, — прим. ред.). В период с 3 по 16 сентября в ожоговом отделении ей провели три срочные операции. После них женщина была еще больше месяца на стационарном лечении.
В декабре того же года пострадавшая направила в больницу, где произошел инцидент, претензию о возмещении ей морального вреда в сумме 4,5 млн рублей, но ответа не получила. Тогда она обратилась в суд с иском о некачественном оказании медицинской помощи, из-за чего получила тяжелый вред здоровью.
Суд пришел к выводу, что медицинские работники своими действиями причинили истцу физические и нравственные страдания. В счет компенсации морального вреда больница должна выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей, а также штраф 300 тысяч рублей. Медучреждение пыталось обжаловать решение районного суда в Курганском областном суде, но безуспешно.