23:03
Двое саперов МЧС пострадали при разминировании Донбасса
22:59
В курганском ХК «Зауралье» травмированы несколько игроков
22:59
Подросток ранен при обстреле со стороны ВСУ в Горловке
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
22:55
Одного из сбежавших осужденных насильников в Свердловской области задержали
22:53
Главный тренер сборной России рассказал о решении Хайкина играть за Норвегию
22:52
Двое спасателей МЧС получили ранения при разминировании в ДНР
Латвия возобновила угрозы русским старикам: кому и за что грозит депортация
22:50
Родители пермских старшеклассников поддержали инициативу о пересдаче ЕГЭ
22:46
Тимати вышел из ресторанного проекта, созданного с Кридом
22:42
В Москве вынесли приговор бизнесмену, разоблачившему двух замминистра энергетики
Трамп отчаялся из-за России и Украины
22:41
ЕС выделит Украине дополнительные 100 миллионов евро на зимнюю поддержку
22:32
Джанабаева не подтвердила слухи о разрыве с Меладзе и раскрыла секреты их семейной жизни
22:27
В Кургане мужчина протащил девушку по асфальту, пиная ее по голове. Видео
«США и НАТО, сможете ли вы спокойно спать?»: за рубежом отреагировали на заявление Путина о новом оружии
22:24
Представители команды Шойгу могут лишиться мест в Госдуме
22:16
Роспотребнадзор рассказал о профессиональных заболеваниях в Пермском крае
22:04
В Белгородской области погиб мирный житель
Миллионные доходы, успешная жена и брак по расчету для дочери: что известно о финансах Геннадия Хазанова
22:00
Агрогиганты Брянской области объединились для помощи сельской молодежи
22:00
Эмиграция, служба в КГБ и смерть в одиночестве: 91 год со дня рождения Михаила Козакова
21:50
«Третьей мировой войны не будет»: Трамп подписал мирную сделку по Газе. Видео
Путин закрыл вопрос о будущем КПРФ
21:38
России придется заставить Украину признать поражение
21:36
Макрон не смог «отвоевать» свою руку у Трампа. Видео
21:35
Израиль показал свое истинное отношение к Трампу
Как выжить в тайге, если заблудился
21:28
Трамп подписал мирное соглашение по Газе
21:27
В Госдуме предостерегли французского биатлониста Фуркада от поддержки российских спортсменов
21:24
Что ждать от Трампа в конфликте на Украине
В семи регионах обнулят безработицу
21:22
Отстранение главы УФССП, стройка на Уктусе и обманутые туристы: главное в Кургане за 13 октября
21:20
Куда звонить тюменцам, если зимой они останутся без отопления
21:16
В Москве на донатах ВСУ попался топ-менеджер IT-компании
Предупреждение Медведева по Tomahawk, разговор Путина с Трампом об оружии: заявления Пескова 13 октября
21:10
В России поймали огромного тунца стоимостью более чем в миллион долларов
21:02
Грызуны, мороз и антифриз: как подготовить автомобиль к зиме в России, советы экспертов
21:02
В Тюмени «Русская община» занялась участниками СВО
Кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году
21:01
МИД России предостерег россиян от поездок на Мадагаскар
21:00
Артюхов предупредил о БПЛА, новый директор дептранса ЯНАО: события 13 октября в ЯНАО
20:58
Вучич заявил о взаимопонимании с Россией
Десятки россиян стали рабами в колл-центрах в Мьянме: что делать, если попал в рабство
20:51
Пермский экс-депутат Бурнашов опроверг данные о расформировании «Эспаньолы»
20:49
На Солнце произошло 15 вспышек за день
20:48
Автоэксперт рассказал, когда пермякам менять летнюю резину на зимнюю
Продолжение поисков Усольцевых под вопросом: последние данные о пропавшей в тайге семье к 13 октября
20:45
Челябинцы требуют изменить границы своих земель с домами в районе Карпова пруда
20:45
Флоатинг, ванна с пихтой и японская капсула: где поднять иммунитет в Екатеринбурге
20:44
В ХМАО экс-полицейский совращал четырехлетнюю дочку
Заявил Путину, что якобы невиновен во взятках: как продвигается дело экс-главного кадровика МО Кузнецова
20:42
В Екатеринбурге возбудили дело после ЧП в школе, где пострадали 14 детей
20:40
Силуанов ответил на идею повысить налог на прибыль для банков
20:38
Полиция Челябинска стала лучшей в регионе по итогам работы с начала года
Сколько осталось сидеть Блиновской, почему просит отсрочку от наказания: детали приговора «королеве марафонов»
20:32
Челябинск встал в десятибалльных пробках. Карта
20:28
Тюменские автомобилисты научились обходить ограничения на продажу бензина
20:24
Посольство РФ в Латвии: говорить о депортации россиян из Латвии рано
Не вернул стену, основал Telegram и пережил покушение: биография и курьезные ситуации Павла Дурова
20:20
Одиозный экс-депутат из ХМАО будет оспаривать лишение мандата в кассации
20:16
Скандально задержанного блогера Щепихина* приговорили к 5 годам колонии
20:05
На Солнце произошла третья вспышка за день
Генерал Мороз: как аномально холодная зима повлияет на ход СВО для России и Украины, что говорят эксперты
20:03
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область
20:03
Тюменца избили за попытку познакомиться с девушкой
19:58
Блогера Щепихина* приговорили к пяти годам колонии
«Карточное рабство»: какие проблемы могут ждать россиян из-за возможного ограничения числа банковских карт
19:54
ВС РФ уничтожили семь БПЛА над Белгородской областью
19:51
Трамп собирается встретиться с Зеленским в Вашингтоне
19:50
Медведев: обмен пленными не остановит войну на Ближнем Востоке
Продал недвижимость в РФ на почти миллиард рублей: что известно об актере Геннадии Хазанове
19:45
В Перми в микрорайоне Балатово построят дома и детский сад по механизму КРТ
19:45
Опасный рез: неосторожное обращение с болгаркой спровоцировало огонь в Курганской области. Видео
19:45
В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
19:42
Украина запустила фейк о неисправности российской подлодки
19:41
Москва станет одной из ключевых площадок мировой дискуссии о достоверности информации
19:35
Из Гонконга с медалью: ямальские пауэрлифтеры победили на чемпионате Азии. Фото
19:30
Курс доллара на рынке опустился до рекордной осенней отметки
19:30
Певица из ЯНАО стала советником президента Ассоциации аборигенов РФ
19:20
В России нашли уникальный алмаз невиданных размеров
19:19
Двушки и трешки скакнули в цене: в Тюмени подорожала аренда жилья
19:13
Киев разрешил Варшаве эксгумацию жертв Волынской резни в Ровненской области
19:11
Топливные объекты ЯНАО становятся целью атак БПЛА. Видео
19:09
На Западе раскрыли, когда ЕС предоставит Украине кредит за счет активов РФ
19:07
В Тюмени похоронят ямальского бойца, погибшего на СВО
19:06
В Ревде столкнулись две иномарки, пострадал ребенок. Фото
19:01
Два бойца отряда «Орлан» пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
19:00
Национализированный челябинский «Ариант» не смог купить водку на 50 миллионов
19:00
Попавшийся на воровстве пермский экс-министр Фенев заболел
18:58
Пассажиры рейса Екатеринбург-Салехард застряли в Надыме на 7 часов
18:50
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств
18:47
В Ноябрьске понадобилась кровь для лечения пациентов
18:46
Доллар обвалился ниже 80 рублей
18:40
Самолет не смог вылететь из Перми в Москву
18:40
Жители ХМАО назвали лучшие школы региона
18:35
Чтобы остаться в Латвии, россиянам придется раскошелиться
18:34
В Шебекино ранены два бойца после атаки ВСУ
18:28
Фигуранту дела о взятках в челябинской ГАИ Варданяну смягчили меру пресечения
18:28
Теодор Курентзис выпустил первый сборник стихов
18:22
У челябинского парка закроют движение до 1 ноября
18:21
Снегопад усилился: движение на челябинской трассе М-5 «Урал» затруднено в обе стороны
18:19
Дурова не станут штрафовать за купание в озере в Казахстане
18:18
Силуанов: в будущем возможен пересмотр ставки налога на роскошь
18:18
В Тюмени мужчина наглотался стекла
18:18
Житель ХМАО выпал из окна многоэтажного дома
18:16
«Это не просто ремонт»: в УрФУ открыли новый центр притяжения студентов
18:15
Курганская спортсменка стала абсолютной чемпионкой Урала и Сибири по бодибилдингу. Видео
18:14
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора
18:11
Нижний Тагил получит 30 новых автобусов. Фото
18:11
Таможенники предотвратили контрабанду 10 кг запрещенного в РФ препарата для сжигания жира
18:11
В Тюменской области нашли очаг смертельно опасной инфекции
18:08
В Раде предупредили о срыве планов ВСУ в Купянске
18:05
На российский рынок делового туризма заходит новый игрок
18:02
Новый груз помощи отправлен бойцам «Кедра» на СВО. Фото
18:01
Из села в столицу: что известно о новой тюменской чиновнице Долгачевой
18:00
Поставщик специй из Екатеринбурга намерен обанкротить энергобизнес «Мечела»
17:59
В Перми техдиректора осудили за пожар на ТЭЦ, в котором погиб работник
17:58
В Курганской области мужчина угнал мотоцикл, чтобы пообщаться с другом
17:58
Аренда в Челябинске: маленькие квартиры за год выросли в цене до 26 тысяч рублей
17:54
Правительство одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом
17:53
Врач челябинского центра онкологии стал заместителем министра здравоохранения
17:51
Ни брони, ни денег: турагент Кургана берет аванс у туристов, а те остаются без отдыха
17:49
В Тюмени обсудили качество и перспективы развития исторического образования
17:47
Ямальские библиотекари в финале конкурса «Будущее библиотек»
17:44
Кара-Мурза* и Яшин* внесены в перечень террористов и экстремистов
17:44
Губернатор Шумков показал новый сквер, который открыли в Кургане. Фото
17:44
Суд Екатеринбурга посадил за решетку сразу 16 человек за кражу нефти. Фото
17:43
В Тюмени Миллионер продает камни желчного пузыря за 200 тысяч, которые еще находятся внутри его тела. Фото
17:38
В администрации Тюмени новая чиновница
17:35
Думу Тобольска может возглавить зам действующего спикера
17:34
Ночные бабочки украсили улицы Кургана. Фото
17:29
Никита Белых спровоцировал пермские власти на комментарий по инициативе Матвиенко
17:29
Китайские датчики глюкозы массово сбоят у российских диабетиков. Фото
17:28
Украина не отказывается возвращать граждан РФ из Сум, но не называет даты
17:27
В Тюмени в последний путь проводят умершего журналиста: дата прощания
17:26
Как приготовить капусту на зиму: маринованная, квашеная, с яблоками и перцем
17:24
На Ямале снизились объемы производства скота, рыбы и оленины
17:21
Свиные пятаки от курганского мясокомбината попали в руки Леонида Якубовича. Видео
17:19
В Челябинской области пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома
17:19
Каким будет Южный коридор в Тюмени: ответ властей
17:14
Росфинмониторинг внес в список экстремистов Яшина и Кара-Мурзу
17:11
50 дизайнеров соберутся вместе, чтобы составить образ новой формы российских спортсменов
17:07
Трамп оказался в тупике из-за действий Китая
17:04
Бывший пермский депутат Белых вернулся к любимому политическому занятию
17:00
В Тюмени ввели новую льготу, но только для избранных
16:59
В Тюменской области отремонтируют дом участника СВО, где 3 года течет крыша
16:58
Москалькова: Украина удерживает большое количество граждан РФ
16:56
Белоснежные пляжи и водопад: сколько для екатеринбуржцев стоит отдых на райском острове
16:55
В ХМАО пожарные спасли детей из горящей квартиры в элитном комплексе
16:55
Трамп: завершить СВО оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке
16:54
Боец из Магнитогорска погиб на СВО, прикрыв собой товарищей. Фото
16:54
Синоптики предупредили пермяков о сильном ветре 14 октября
16:53
В ЯНАО мужчина погиб при попытке пересечь Обь на лодке
16:53
Арест главы курганской ФССП, бизнесмен на СВО: топ событий недели в Курганской области
16:51
Трамп снова рассказал о результатах встречи Путина и Уиткоффа
16:51
Лазарев возвращается в ХМАО: где и когда пройдет масштабное шоу певца
16:44
Трамп заявил, что США не собираются начинать войны, но есть нюанс
16:44
Билет на пригородный автобус Курган - Галишово подорожает на 15 рублей
16:42
Правительство РФ разрешило привлекать резервистов
16:40
Авторы фильма о пермской паллиативной службе для детей выложили картину в Сеть
16:40
Металлообработка и швейное производство: замгубернатора Гаврин оценил курганскую колонию. Фото
16:39
В ЯНАО спасатели вытащили из ледовой ловушки лебедя. Фото
16:37
Рубильная машина зажевала рабочего свердловского завода
16:36
«Нацизм»: Захарова прокомментировала требование Латвии о выдворении россиян
16:30
Челябинский облсуд назначил дату апелляции по делу о национализации ЮГК
16:29
Более 20 тонн абрикосовых скорлупок не пустили в Челябинскую область
16:29
Стало известно, кто занял пост главного архитектора Пермского края
16:28
ММК снова поддержал проведение Всероссийского детского экофорума в Челябинске
16:27
В Москве произошла массовая авария, пострадал ребенок. Фото
16:23
В Кургане мотоциклист разбился на улице Омская. Видео
16:21
Опубликовано первое фото уроженца Донбасса Максима Харкина после освобождения из плена ХАМАС
16:18
В Перми открывается выставка о военной медицине
16:16
Снег выпал в Екатеринбурге. Фото
16:15
Путин оценил работу губернатора Ульяновской области
16:15
Небольшой снег и дождь: какая погода будет в Кургане и Шадринске 14 октября
16:12
Какую минимальную пенсию могут получить жители Тюменской области
16:10
Власти Украины приняли решение сократить отопительный сезон
16:07
Роспотребнадзор добился в суде запрета на продажу воды в Новом Уренгое
16:06
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО стрелком
16:00
«Радио Судного дня» передало в эфир загадочное сообщение
15:59
Главный тренер ФК «Тюмень» Сергей Попков покинул команду после серии поражений
15:58
Челябинец приревновал жену и до смерти избил соперника металлической трубой
15:54
В Польше заявили, что страна находится в состоянии войны
15:53
В свердловской музкомедии показали грандиозную премьеру сезона — туда раскупили билеты. Фото
15:52
В Тюмени погибла школьница
15:48
Суд продлил домашний арест главреду Baza
15:47
Мэр Кургана Науменко отправил первых осенних призывников на службу в армию. Фото
15:47
Культовая американская группа выступит в РФ с концертами
15:43
Что происходит на месте пожара, где находятся редакции СМИ. Видео
15:37
Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке вакцин от ветрянки
15:32
ВС России поразили объекты ВПК Украины
15:31
Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать
15:28
Опальный медиаменеджер из ХМАО оспорила увольнение
15:28
Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку во время матча из-за русского языка
15:23
«Сбер» придумал новый способ возвращать похищенные деньги
15:23
Традиции Покрова 2025: как 14 октября зарядить дом счастьем и защитой
15:21
ВС РФ освободили сразу два населенных пункта
15:21
Соседов объяснил причину исчезновения Софии Ротару
15:20
Тюменцы все чаще не платят за ипотеку
15:18
Десятки классов в Курганской области учатся на дистанте
15:17
В Перми ночью неизвестные забили до смерти охранника парковки
15:16
Челябинский депутат ЗСО Рожков завоевал бронзу на «Кубке Защитников Отечества». Фото, видео
15:11
На севере Москвы загорелось здание с редакциями Mash и Shot
15:11
«Подлодка всплыла в степях Украины»: Медведев пошутил о поставках «Томагавков» Киеву
15:10
Народные приметы на 14 октября 2025: что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
15:08
Объявлены лауреаты нобелевской премии по экономике
15:06
В пермском СНТ сгорел жилой дом и три бани
15:04
«Приехали много медиков»: подробности ЧП в екатеринбургской школе, где пострадали дети
15:04
Пермяки раскупили путевки в санатории на осенние каникулы
15:02
Врачи раскрыли самые распространенные хронические болезни в ХМАО
15:01
«Королева марафонов» в ближайшее время выйдет из СИЗО
15:00
Кто такая Светлана Гиллих, ставшая главой дорожников ЯНАО
14:57
Главреду Baza Трифонову продлен домашний арест
14:55
Новый жилой комплекс построят на «челябинской Рублевке». Фото
14:54
В Кизеле Пермского края установили новую выплату за привлечение контрактников на СВО
14:54
Эффект Шафранова: как прошел матч «Ак Барс» — ЦСКА, обзор и результаты
14:51
На Ямале новые рейсы свяжут Салехард и Белоярский
14:50
Лавров опроверг слухи о попытке отравления Асада в Москве
14:50
ФАС заблокировала аукцион КГУ по очистке воды на 150 миллионов рублей
14:49
Песков оценил угрозы Медведева Трампу по поводу «Томагавков»
14:49
В екатеринбургской школе, где пострадали дети, усилили меры безопасности
14:48
В Кремле ответили на вопрос URA.RU об угрозе Латвии депортировать россиян
14:47
На севере Москвы произошел пожар в здании с редакциями СМИ
14:47
Челябинцев просят не выезжать на трассы из-за ледяного дождя
14:44
Более 50 сбитых дронов, горящая нефтебаза и задержки ж/д рейсов: обстановка в Крыму после атаки ВСУ
14:44
В свердловском поселке загадочно пропал подросток. Фото
14:43
В Кремле объяснили, продолжаются ли контакты с США по украинскому вопросу
14:40
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки
14:40
Инициатива уренгойцев преобразила «Виадук»
14:40
В Кремле разъяснили, когда Трамп и Путин поговорят о «Томагавках»
14:39
Два поезда столкнулись в Словакии, есть пострадавшие
14:39
ВС РФ освободили два населенных пункта
14:37
В Пермском крае попрощались с 18-летним бойцом, который погиб на СВО
14:34
Карапетяну предъявлено новое обвинение
14:34
Федеральные трассы Челябинской и Курганской областей подготовили к зиме
14:33
В Ростовской области теплоход врезался в мост, возбуждено уголовное дело
14:33
«Ободки для служанок, а не кокошники!»: тюменский дизайнер разоблачила псевдо-народный тренд. Фото
14:32
У дерзкой и агрессивной тюменки забрали четырех детей
14:30
В Польше двух россиян обвинили в работе на российскую разведку
14:30
Блиновской изменили срок наказания
14:27
Машину на металлолом: в Курганской области на трассе произошло жесткое ДТП. Фото
14:26
Сургут вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами
14:25
СК задержал москвича за финансирование ВСУ криптовалютой
14:24
В Ростовской области теплоход столкнулся с мостом
14:22
Ледяной дождь обрушится на Челябинскую область в ближайшие часы
14:21
В Словакии столкнулись поезда
14:20
Силовики раскрыли, кто распылил перцовку в школе Екатеринбурге, где пострадали дети
14:19
Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя
14:19
На здании драмтеатра Тюмени появился баннер, посвященный уволенному директору. Фото
14:18
В правительстве спрогнозировали, сколько работающих россиян будет в стране через семь лет
14:18
Кофейня с печеньем, как в Америке, откроется в Екатеринбурге
14:18
Тюменок зовут служить по контракту
14:17
Гигантский лось: в Шадринске появился арт-объект, как в экопарке Рябково. Фото
14:16
В Пермском крае резко вырос спрос на сотрудников, работающих с искусственным интеллектом
14:15
В Тюмени рухнули цены на старые айфоны
14:15
Екатеринбургский депутат Вихарев вступил в борьбу за озеро Шарташ
14:12
Лавров рассказал о готовности РФ внести вклад в мирное урегулирование в Газе
14:10
В Тюмени электросамокаты уйдут на зимовку: когда
14:09
Россиянам рассказали об индексации пенсий и льгот в 2025 году
14:07
Полицейские съехались к школе, где пострадали 14 детей в Екатеринбурге
14:06
Лазарев продлил гастроли в ХМАО
14:05
В Тюмень и Тобольск приедет обладатель «Оскара»
14:02
Челябинскую трассу М-5 «Урал» заметает снегом. Видео
14:02
Дети массово пострадали из-за распыления перцовки в школе Екатеринбурга
14:00
Риэлторы готовят курганцев к повышению ставки семейной ипотеки
14:00
Сезон простуд: как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ при суровой погоде ЯНАО. Инфографика
13:57
В Кургане рядом с больницей Красного Креста горит квартира. Фото
13:56
АТК «Ямал» начала продавать билеты на рейсы 2026 года
13:55
ЦАХАЛ подтвердила передачу второй группы заложников в секторе Газа, среди которых уроженец Донбасса
13:52
Замгенпрокурора помог ребенку-инвалиду из Тюменской области
13:49
Воспитанник челябинского хоккея сломал руку в первом матче сезона НХЛ
13:46
В МВД Казахстана зарегистрировали материал о купании Дурова в озере
13:44
Курганский хирург Руденко переехал в Кемеровскую область
13:43
В Херсонской области ВСУ убили одного человека и ранили троих
13:41
Центр Екатеринбурга затянуло черным дымом. Фото, видео
13:40
Победа с весом 350 кг: ямальский спортсмен взял золото первенства России. Фото
13:40
Никаких больше вечеринок: в Кургане закрывается «Папин бар»
13:37
Экс-гитарист «Арии» Сергей Маврин попал в базу «Миротворца»*
13:36
В ГУС рассказали, перенесут ли в Тюмени автовокзал
13:34
В пермской деревне найден мертвым грудной ребенок
13:32
Пермский ТЮЗ раскрыл новогоднюю афишу
13:32
Суд отправил пермских бизнесменов в колонию за фальшивые медицинские изделия
13:31
Средняя зарплата в Екатеринбурге приблизилась к 100 тысячам рублей
13:30
Главный оппозиционер Кургана Сидоров вернется к коммунистам, но есть нюанс
13:28
Транспортная прокуратура оштрафовала гендиректора «СпецТрансСервиса»
13:27
Медведев предупредил Трампа о его же оружии
13:22
В небе над Челябинском сразятся снежные и дождевые тучи
13:20
Трамп объявил об окончании войны
13:17
Какие праздники отмечают 14 октября 2025: что можно и нельзя делать
13:16
Роспотребнадзор вмешался в историю жителей Сургута, лишившихся элитного ремонта в новостройке
13:16
Медведев ответил на угрозу Трампа
13:14
Задержанный рассказал, как готовил взрывчатку для убийства офицера Минобороны РФ. Видео
13:14
УрФУ предложит мэрии свой план реформы транспорта в Новокольцовском
13:10
На популярном тюменском рынке произошел пожар. Видео
13:10
Автобус протаранил две легковушки на трассе Пермь—Усть-Качка. Фото
13:04
«Агата Кристи» могут воссоединиться
13:04
Не одна Уварова: кто еще из судебных приставов Курганской области находится под следствием. Видео
13:02
Глава дипломатии ЕС Каллас приехала в Киев
12:59
В Сургуте в элитном жилищном комплексе загорелась квартира
12:58
Бизнесмены ХМАО ринулись скупать склады
12:55
Футболист Хайкин отказался от российского спортивного гражданства
12:54
Пермяки стали получать сообщения от фейкового главы минприроды. Скрин
12:52
Губернатор Артюхов оценил ход строительства «Ямал Арены» в Салехарде. Видео
12:51
Красному Кресту передали вторую группу из 13 израильских заложников
12:50
Каждый десятый челябинский овощ содержит пестициды
12:49
В Тюмени 20 семей живут без отопления и водопровода, а в туалет ходят на улицу
12:42
Сотни волонтеров съедутся на патриотический форум на Ямале — с ними полпред Жога
12:40
В Москве предотвращен теракт против офицера Минобороны
12:39
В центре Сургута завершается масштабный ремонт дорог
12:38
«Начала задыхаться»: молодая мать едва не скончалась во время полета в Екатеринбург. Фото
12:35
Сотрудница пермского газового предприятия рассказала, как ее мама выиграла миллион в лотерее. Фото
12:32
В России объявили в розыск политика-иноагента Кара-Мурзу
12:31
В Пермском крае появился голосовой робот для записи к врачу
12:30
Володин: за восемь месяцев из России выдворили 35 тысяч мигрантов
12:25
Пермяк заплатит 700 тысяч за то, что сбил пенсионерку, переходящую дорогу
12:24
В Крыму задерживаются поезда из-за пожара на нефтебазе
12:20
Минобороны объяснило, правда ли у берегов Франции была российская подлодка
12:20
В Кургане закрыли ресторан «Квеври»: что с ним было не так
12:18
В ХМАО водитель добился выплаты за ожоги от газовой плиты в кабине грузовика
12:14
Студенты филиала курганского вуза пожаловались на холод в аудиториях
12:14
Курган богат талантами: студенты КГУ вошли в тройку сильнейших команд УрФО по шахматам. Фото
12:14
«Приезжай, и мы убьем тебя»: правозащитники не позволили депортировать украинку с Ямала
12:13
В Перми пройдет фестиваль светового перформанса
12:12
В Тюмени снова перекроют улицу Ленина из-за реконструкции дороги: где и когда
12:11
Туристов с детьми, застрявших в горах, эвакуировали на вертолете. Видео
12:06
Прокуратура взяла на контроль дело о срыве детской вакцинации в Березниках
12:02
Трамп прилетел в Израиль
12:02
В Тюмень придет минусовая температура
11:59
В России резко подскочили продажи автомобилей по одной причине
11:54
Губернатор Ставрополья высоко оценил потенциал курганских инновационных заводов. Фото
11:54
Исковая нагрузка пермских производителей авиадвигателей увеличилась в разы
11:53
Суд освободил экс-мэра Сургута Филатова из-под домашнего ареста
11:48
Оставшийся без корпоративов Ургант собрался заработать миллионы под Новый год
11:46
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве против офицера Минобороны
11:39
В тюменском Ново-Патрушево на восемь дней перекроют дорогу. Схема
11:38
Карагайский округ в Пермском крае ищет нового главу
11:38
Бывший помощник свердловского губернатора ушла работать в «Магнит»
11:38
Пермяки обнаружили паразитов в рыбе после того, как приготовили ее. Фото
11:38
Мэр Челябинска Лошкин поручил настроить освещение в городских парках
11:38
Дональду Трампу в Египте вручат другую награду вместо нобелевки
11:34
Арестованный российский генерал написал письмо Путину
11:33
Челябинцы придумали, как без двигателя заставить ехать автомобиль
11:32
Уральские спортсмены помогли РФ одержать победу в международном турнире
11:27
Контрабанда на 30 миллионов: как в Курганской области перехватили крупную партию товаров Apple. Фото
11:26
ВС РФ разгромили противника у Волчанска, Донбасс почти контролируется Россией: карта СВО 13 октября
11:26
Украинцы, китайцы и другие: сколько иностранцев поступило в тюменские ссузы
11:26
В Екатеринбурге сменился главный по парковкам после уголовного дела
11:24
В Тюмени три сквера преобразятся до неузнаваемости
11:21
В Перми продают коммуналку за 5 млн рублей
11:20
Бульдозер раздавил геолога на раскопках в Свердловской области
11:20
Космическая лотерея: какой силы будет магнитная буря 14 октября 2025, прогноз
11:17
Товарооборот России и Китая резко обвалился
11:17
В Кургане нашли подрядчика для установки постамента для БМП-3 возле аэропорта
11:15
За выходные сотням тюменцев понадобилась экстренная медпомощь
11:12
В Перми начали продавать билеты на Новогодние елки
11:09
В центре Екатеринбурга встало движение трамваев. Карта
11:02
Более миллиона пачек сигарет: челябинские силовики ликвидировали канал контрабанды
11:02
Украина атаковала Крым 16 беспилотниками
11:01
«Сделка века»: как проходит освобождение заложников ХАМАС после начала мира с Израилем
11:00
В Тюмени ребенку сломали руку в школе
11:00
Улицу Клайна в Челябинске передадут в муниципальную собственность в конце ноября
10:58
В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли три человека
10:56
В ЯНАО отправят на капитальный ремонт популярный рынок ямальских деликатесов
10:55
Наркодилер из Надыма получил 6 лет за сбыт через интернет
10:55
Какой будет зима в Тюмени: прогноз синоптика
10:54
В Пермском крае возле школы заметили странного мужчину со спущенными штанами. Видео
10:54
Начальника курганского УФССП Уварову и ее заместителя отстранили от службы
10:53
Геннадий Хазанов избавляется от недвижимости в России
10:53
Челябинцы выбирают место для «Девушки с косой»
10:49
Екатеринбуржца отправили за решетку за избиение фельдшера, пытавшегося помочь. Фото
10:49
Первый снег дошел до Перми. Видео
10:40
В Тюмени нашли места под новые многоуровневые развязки и тоннель
10:40
В Кургане женщина продала квартиру почти за три миллиона под влиянием мошенников
10:37
В центре Челябинска восстановят дорогу после ремонта труб
10:36
В Тюмени подорожают платные парковки
10:35
В ЯНАО прокурор заставил школу взыскать с родителя 20 тысяч рублей
10:34
Сахалинца отправили в колонию за уклонение от службы
10:33
В Москве пошел первый снег
10:32
Сеть нестандартных секонд-хэндов из Удмуртии появится в Перми
10:31
Курганской медсестре вернули положенную компенсацию почти в миллион рублей
10:30
Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 13 октября 2025, онлайн-табло
10:30
Челябинск к середине октября полностью подключен к отоплению
10:25
Первую группу заложников передали Красному Кресту в Газе
10:23
В Тюмени открылся премиальный магазин белья
10:20
Умер прославленный тюменский журналист
10:18
В Кургане сильно подорожали помидоры, но подешевел картофель. Инфографика
10:18
Благоустройство новой ледяной пещеры для массового посещения пермяков займет до полутора лет
10:17
МЧС: на поиски застрявшей в горах тургруппы с детьми отправили вертолет
10:16
Россию атаковали более 100 дронов ВСУ, в Феодосии загорелась нефтебаза: карта ударов на 13 октября
10:15
В ЯНАО спасли мужчин застрявших во льду на моторной лодке. Фото
10:13
Суд заочно приговорил иностранца за расстрел жителя ЯНАО
10:11
Семь израильских заложников переданы Красному кресту в Газе
10:09
Вышел тизер исторического фильма про масло, который снимают в Кургане. Видео
10:08
Прокуратура предварительно назвала причину взрыва в жилом доме в ЛНР
10:04
Челябинские нацпарки вошли в перечень самых посещаемых туробъектов УрФО. Инфографика
10:03
В Тюменской области назвали самые популярные имена для младенцев
10:00
Хирурга, зарезавшего свердловчанку, не стали наказывать
09:59
В ХМАО пенсионерка устроила смертельное ДТП. Видео
09:53
Тюменский детсад заплатит за слезы двухлетней девочки
09:49
Непогода в Челябинской области: дорожники вышли на борьбу со стихией. Видео
09:46
Мошенники в Telegram придумали новый способ маскировки под правоохранителей
09:44
Группа туристов с детьми застряла в горах Краснодарского края: что с ними произошло, как выживают. Карта
09:42
Рейс из Сургута в Уфу задержан на сутки
09:41
Конвои красного креста в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников. Видео
09:37
В Сатке водитель улетел в кювет и погиб. Фото, видео
09:33
ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников, которых планирует освободить в рамках сделки с Израилем
09:30
В ЯНАО назначен новый директор дептранса
09:19
Spiegel поностальгировал о дружбе России и Германии
09:17
За ночь российские военные сбили сотню украинских дронов
09:05
Украинский командир проспал атаку после застолья
09:00
Иммунитет и релакс: что предлагают в челябинских спа и санаториях для здоровья
09:00
Свердловчанам рассказали, как совершать звонки при ограничениях связи
08:54
Подорожание проезда, предупреждения о БПЛА, отставка кардиолога: 10 свердловских событий недели
08:52
Shot: группа туристов с детьми осталась в горах без снаряжения
08:48
Сколько стоит отметить день рождения ребенка в Перми
08:34
ВСУ ликвидировали наемника, который хотел сдаться в плен
08:34
Массированная атака БПЛА на Ростовскую область, два человека ранены: что сейчас известно о ситуации в регионе
08:30
В Ивделе скончалась 14-летняя девочка, близкие нашли ее личный дневник
08:30
Курганский застройщик достраивает 25-этажную высотку на Уктусе в Екатеринбурге. Фото
08:25
Житель ЯНАО застрелил собутыльника
08:20
В ХМАО пролоббировали запрет на видеосъемку в гордуме
08:19
НАТО забил тревогу из-за якобы российской подлодки у берегов Франции
08:12
Анонс нового оружия, морение голодом и эмоциональный кризис: главные заявления Путина в Душанбе
08:03
Россиян освободили из колл-центра в Мьянме
08:00
Депутаты всех дум ЯНАО работают без зарплаты
08:00
Тюменцев ждет холодный, но солнечный день
08:00
В Сургуте завершилась стройка моста через Обь, в столице Югры самые дорогие рестораны: 9 новостей недели ХМАО
08:00
Скандал с экс-министром-клептоманом, дефицит вакцин и ДТП с автобусом: топ-7 новостей Прикамья
07:50
Мизулина бьет тревогу: школьников Соликамска склоняют к преступлениям
07:49
Оперативные мероприятия по поиску пропавшей под Красноярском семьи продолжатся
07:48
Парковая коррупция, отстранение в МВД и продолжение мэропада: главные челябинские события недели
07:45
Сын главы курганского департамента АПК возглавил федеральную структуру
07:44
В Ростовской области ВСУ атаковали 5 районов, пострадали дома
07:40
Продление ареста экс-главы УФНС, карантин в детсадах, кандидаты в мэры: семь событий недели ЯНАО
07:31
Пожар на тысячи квадратов разгорелся в Приморье
07:30
Старейший свердловский комбинат банкротят за долги
07:28
Чем удивит челябинцев погода во второй половине октября
07:27
Как жизнь россиян изменится с ноября: депутат назвал новые законы
07:25
В Тюменской области число предпринимателей за год выросло почти на 10 тысяч
07:14
Подросток устроил смертельную поножовщину: что известно об убийстве двух человек под Иркутском, причины. Видео
07:11
Еду для украинских военных доставляют на мусоровозах
07:08
В «Росатоме» заявили о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС
07:05
Атака беспилотников и бензин по карточкам: семь главных событий недели Тюменской области
07:00
В России подскочила цена на растворимый кофе
07:00
Резня в канун Нового года: что известно о преступлениях банды Фролкина, отбывающего пожизненное в ЯНАО
06:55
Дождь и снег обрушатся на Свердловскую область
06:48
Начались ядерные учения НАТО в Нидерландах
06:47
Сборная России сыграет с командой из Боливии 14 октября: когда и где смотреть футбольный матч
06:36
Мужчина ушел на катере в море и пропал во Владивостоке
06:29
Мошенники снова стали звонить россиянам под видом налоговых инспекторов
06:21
Прокуратура рассмотрит дело о покушении на Симоньян
06:14
Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР
06:13
Дипломат подтвердил нахождение россиян в рабстве в колл-центрах Мьянмы
06:12
Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва: что известно к этому часу
06:04
Комиссия по ЧС создана после взрыва в жилом доме Алчевска
06:02
Жители Курганской области реже россиян проверяют репродуктивное здоровье
06:01
В Алчевске ввели режим ЧС после обрушения дома
05:56
Школьник в Шелехове зарезал двух женщин на лестничной клетке
05:55
В Прикамье произошло ДТП с дикими кабанами
05:54
СК доложил подробности обрушения дома в Алчевске
05:48
Аналитик Уотсон: Запад формирует новые угрозы для РФ
05:36
Депутат Бурматов сообщил о росте инцидентов со змеями в 2025 году
05:36
В Иркутской области подросток зарезал двух человек
05:30
Морозы до -20 градусов ожидаются в начале недели на Ямале
05:28
Свердловские геймеры потеряли доступ к онлайн-играм из-за сбоя в Steam. Скрин
05:22
Минтруд внедрит электронные справки об инвалидности с 1 марта
05:19
Сотни россиян столкнулись с угрозой депортации в соседней стране
05:05
В Алчевске обрушились этажи многоэтажки, есть погибшие: онлайн-трансляция
04:52
Для россиян введут ограничения по количеству банковских карт
04:50
Синоптики назвали дату, когда выпадет первый снег в Перми
04:50
Профессор Дизен: Скандинавия превращается в фронт против РФ
04:43
В РАН предрекли исчезновение полярных сияний в России
04:40
Доцент Моисеев: изменения в оплате ЖКУ связаны с зарплатой россиян
04:33
Два человека погибли при крушении самолета в штате Техас
04:33
«Известия»: в России стремительно растет заболеваемость ветрянкой
04:31
В Алчевске при обрушении в многоквартирном доме погибли два человека
04:20
Советник главы Крыма Крючков предупредил о фейках и атаке БПЛА в соцсетях
04:14
В Алчевске загорелась и частично обрушилась многоэтажка
04:13
В Госдуме предложили увеличить единое пособие для детей
04:04
Военэксперт Кнутов раскрыл, что Путин подразумевал под новым мощным оружием
03:50
В аэропорту Краснодара ввели ограничения для самолетов
03:40
В Москве подняли стоимость проезда по МСД
03:32
В Астрахани закрыли аэропорт
03:25
Автомобиль мечты прямиком из СССР нашли в Екатеринбурге. Фото
03:25
Трамп предположил, как он будет говорить с Путиным об отправке Tomahawk Украине
03:23
Трамп провел «хороший» разговор с Зеленским об оружии для Украины
03:20
В Нижневартовске откроют комнату матери и ребенка для студентов
03:14
БПЛА упал на частный дом в Ростовской области
03:10
Блиновская просит отсрочку наказания ради детей
03:03
Трамп близок к принятию решения по поставкам Tomahawk Киеву: насколько опасно это оружие. Инфографика
03:02
Курганская область вошла в топ-20 регионов по здоровому образу жизни
02:59
Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ, два человека ранены
02:57
Трамп счел конфликт на Украине разрешимым благодаря способностям Путина
02:56
Как далеко могут долетать ракеты Tomahawk: какие регионы могут быть в зоне поражения
02:51
В ЯНАО спасли двух подростков, заблудившихся в лесу
02:34
Трамп раскрыл, когда передаст ракеты Tomahawk Украине
02:31
Зеленский попытался поставить условие Трампу из-за РФ
02:30
Трамп одним словом оценил разговор с Зеленским
02:30
Бастрыкин проверит информацию о невыплате зарплаты пермским подросткам
02:23
Трамп рассказал, как может закончиться конфликт на Украине
02:23
Трамп заявил об окончании двухлетней войны в Газе
02:22
Дудаев поздравил всех с победой после отмены голосования ЦБ за дизайн купюры
02:22
По какому тарифу будут ездить тюменские школьники на автобусах в каникулы
02:19
На крымской нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки БПЛА
02:16
Бойцы СВО рассказали о преимуществах новой армейской формы
02:09
Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
02:06
ВСУ массово атаковали регионы РФ, в Крыму загорелась нефтебаза: онлайн-трансляция
02:03
Украина атаковала нефтебазу в Феодосии, сбито более 20 БПЛА
01:59
МО отразило массированную атаку на регионы РФ
01:53
В свердловском городе бесследно пропал мужчина. Фото
01:52
Агропром Курганской области вошел в число лидеров по темпам роста в стране
01:50
Зеленский хочет лишить гражданства мэра Одессы из-за якобы связи с РФ
01:42
МО: над 7 регионами и Черным, Азовским морями уничтожено 37 БПЛА
01:39
Губернатор сообщил, куда в Белгородской области ударили дроны ВСУ
01:34
El Mundo: Донбасс полностью переходит под контроль России
01:33
В Геленджике ограничили полеты самолетов
01:26
В Пыть-Яхе произошел пожар на трансформаторной подстанции
01:18
В Тюменской области ночью произошел крупный пожар в частном доме
01:15
Во Франции объявлен состав нового правительства
01:08
Связанная с Зеленским фирма украла деньги, выделенные на ПВО для ВСУ
01:05
Во Франции сформировано новое правительство
01:04
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»
01:01
На красноармейском направлении идут тяжелые бои за южную часть города
01:00
Чемпион мотосоревнований разбился в аварии в Турции
00:51
Дмитриев обратил внимание на активность Зеленского после выборов в США
00:47
Авиакатастрофа в Форт-Уэрте привела к возгоранию автомобилей
00:40
В Перми введут крупные штрафы за незаконные аттракционы
00:35
В ХМАО толпа ворвалась на свадьбу и избила гостей. Видео
00:28
В Техасе упал самолет, произошло возгорание автомобилей
00:20
FP: Китай построит мегаплотину в Тибете
00:17
В Курганской области выросло количество предпринимателей
00:16
Бастрыкина возмутила стрельба у кафе под Екатеринбургом
00:14
Новый фильм Любови Аркус об аутизме не пустили в прокат в РФ
2