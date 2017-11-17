Пентагон случайно призвал Трампа уйти в отставку

07:39 17 ноября 2017 0

«Дональд Трамп — уйди в отставку с поста президента», — значилось в сообщении Фото: depositphotos.com © URA.RU

В официальном аккаунте штаб-квартиры Министерства обороны США в Twitter появилось сообщение, призывающее нынешнего президента Штатов Дональда Трампа уйти в отставку. Представитель ведомства Дана Уайт назвала инцидент ошибкой одного из сотрудников, после чего «твит» был удален.

Пользователь соцсети Proud Resister опубликовал сообщение со следующим содержанием: «Есть простое решение… Рой Мур — откажись от участия в выборах. Ал Франкен — уйди в отставку из Конгресса. Дональд Трамп — уйди в отставку с поста президента. Республиканская партия — прекратите замалчивать проблему сексуальных домогательств. Это преступление, так же, как и ваше лицемерие». РБК напоминает, что американские политики Мур и Франкен ранее были обвинены в сексуальных домогательствах.

В официальном аккаунте Пентагона появился «ретвит» этой записи. Потом публикация была удалена, однако пользователи Twitter успели сделать ее скриншоты именно из аккаунта военного ведомства.

Позже официальный комментарий по поводу инцидента дала представитель пресс-службы Пентагона Дана Уайт. Она опровергла вероятность взлома аккаунта. По ее словам, один из сотрудников, у которого был доступ к официальной странице Минобороны США в соцсети, случайно «ретвитнул» сообщение, которое не было одобрено ведомством. «Сотрудник обнаружил эту ошибку и удалил сообщение», — пояснила Уайт.

Ранее в Пентагоне заявили о том, что ведомство оплатит военнослужащему операцию по смене пола. Хирургическая операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой Минобороны США, касающейся службы трансгендеров.