Официальный представитель Пентагона Дана Уайт сделала громкое заявление. Министерство обороны Соединенных Штатов впервые оплатит американскому военнослужащему проведение операции по смене пола.
Действующему военнослужащему армии США 14 ноября была проведена операция по смене пола. Процедура проводилась в частной клинике, так как военные госпитали не в состоянии проводить такого рода медицинские вмешательства. «Так как военнослужащий ранее начал проходить курс процедур по смене пола, лечащий врач посчитал, что операция необходима, и в связи с этим директор управления здравоохранения Пентагона дал в порядке исключения разрешение [на выделение средств]», — цитирует представителя Пентагона ТАСС.
Хирургическая операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой Минобороны США, касающейся службы трансгендеров.
Ранее Дональд Трамп запретил военную службу в Америке для трансгендеров. Сейчас в американской армии служат около полутора тысяч военных с нарушениями половой идентификации.