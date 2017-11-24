В Тюмени, на памятнике погибшим ученикам, появилось фото «школьника из бундестага»

В Тюмени, на гранитной плите около памятника учащимся школ, не вернувшимся с войны, появился плакат с фотографией школьника Коли из Нового Уренгоя, который прославился после речи в бундестаге.
Снимки монумента с наклеенным плакатом опубликованы в телеграм-канале «Свободный Радикал». «Этот памятник стоит для всех тех, кто не знает историю своей Родины, — говорится в сообщении на канале. — Каждый может возложить учебники истории в сквере „Прощание“, возле памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны». Фотографии были разосланы и по электронным адресам СМИ. В письме говорится, что «в Тюмени открыли памятник Коле из Нового Уренгоя. (…) Возле памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, мы ставим памятник школьнику, который агитировал не за тех. Вместо цветов данному памятнику стоит приносить учебники истории».
Глава Управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин сообщил корреспонденту «URA.RU», что лично осмотрит памятник школьникам. «Сейчас мы все уберем, конечно, это все не санкционировано, разумеется, — заверил он. — Сам заеду, посмотрю, что там такое, по видеокамерам проверим».
Глава управы отметил, что в случае, если памятнику нанесен ущерб, авторов «акции» будут искать. Как правило, в подобных случаях речь может идти об административном наказании. Квартальный имущественного комплекса №4 Центрального округа сообщил корреспонденту агентства: «Два раза сегодня контролировала — нет там этого». По словам квартального, он проезжал по данной территории рано утром и был там «после обеда». «Там ничего такого нет», — заверил он.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, городская полиция проводит проверку по факту размещения плаката на памятнике.
История со школьником из Нового Уренгоя, который произнес речь в немецком парламенте, получила в России большой резонанс. Скандал разразился после того, как старшеклассник гимназии №1 произнес речь, в которой «покаялся» за действия России перед Германией, заявив, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать».