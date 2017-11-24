В Тюмени, на памятнике погибшим ученикам, появилось фото «школьника из бундестага»

13:39 24 ноября 2017 0

Снимок обнаружили на одной из гранитных тумб, которые стоят по бокам от монумента Фото: Mankuta, с сайта wikimapia.org

В Тюмени, на гранитной плите около памятника учащимся школ, не вернувшимся с войны, появился плакат с фотографией школьника Коли из Нового Уренгоя, который прославился после речи в бундестаге.

Снимки монумента с наклеенным плакатом опубликованы в телеграм-канале «Свободный Радикал». «Этот памятник стоит для всех тех, кто не знает историю своей Родины, — говорится в сообщении на канале. — Каждый может возложить учебники истории в сквере „Прощание“, возле памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны». Фотографии были разосланы и по электронным адресам СМИ. В письме говорится, что «в Тюмени открыли памятник Коле из Нового Уренгоя. (…) Возле памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, мы ставим памятник школьнику, который агитировал не за тех. Вместо цветов данному памятнику стоит приносить учебники истории».

Фото: скриншот сообщения телеграм-канала «Свободный Радикал»

Глава Управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин сообщил корреспонденту «URA.RU», что лично осмотрит памятник школьникам. «Сейчас мы все уберем, конечно, это все не санкционировано, разумеется, — заверил он. — Сам заеду, посмотрю, что там такое, по видеокамерам проверим».

Глава управы отметил, что в случае, если памятнику нанесен ущерб, авторов «акции» будут искать. Как правило, в подобных случаях речь может идти об административном наказании. Квартальный имущественного комплекса №4 Центрального округа сообщил корреспонденту агентства: «Два раза сегодня контролировала — нет там этого». По словам квартального, он проезжал по данной территории рано утром и был там «после обеда». «Там ничего такого нет», — заверил он.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, городская полиция проводит проверку по факту размещения плаката на памятнике.

История со школьником из Нового Уренгоя, который произнес речь в немецком парламенте, получила в России большой резонанс. Скандал разразился после того, как старшеклассник гимназии №1 произнес речь, в которой «покаялся» за действия России перед Германией, заявив, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать».