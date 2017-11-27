С 1 по 3 декабря Курганская область примет I Творческий фестиваль студенческих отрядов Уральского федерального округа. Более 250 молодых людей покажут, на что способны, в санатории «Лесники» в пригороде Кургана.
Участникам фестиваля — членам студотрядов УрФО — предстоит состязаться в вокале, хореографии и оригинальном жанре. Помимо этого, их ждут встречи и мастер-классы с интересными людьми, альтернативные площадки, на которых желающие смогут познакомиться с работой студенческих отрядов, поучаствовать в отрядных спевках и поломать головы во время интеллектуальных игр.
Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе Курганского государственного университета, на фестиваль ждут представителей Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Лучшие номера студенческих отрядов Урала покажут на праздничном концерте 2 декабря.