В Кургане важный пост в партии доверили молодому общественнику

12:48 29 ноября 2017 0

Виктор Поляков возглавил исполком «Единой России» в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителем городского исполкома партии «Единая Россия» в Кургане назначен Виктор Поляков. Эту информацию «URA.RU» подтвердил секретарь политсовета регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев.

«Должность была вакантной, мы нашли ответственного и активного человека», — прокомментировал Кафеев новое назначение.

Виктору Полякову 30 лет, ранее он был директором муниципального учреждения «Курганский Дом молодежи», участвовал в профсоюзном движении студенчества. В 2015 году был размещен на доске почета «Курганцы — гордость города». В последнее время местом работы Полякова было указано ООО «Уралмедтех».