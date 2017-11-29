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Главные новости Курганской области
12:48  29 ноября 2017 0

В Кургане важный пост в партии доверили молодому общественнику

Общественники Кургана, поляков виктор
Виктор Поляков возглавил исполком «Единой России» в КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителем городского исполкома партии «Единая Россия» в Кургане назначен Виктор Поляков. Эту информацию «URA.RU» подтвердил секретарь политсовета регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев.

«Должность была вакантной, мы нашли ответственного и активного человека», — прокомментировал Кафеев новое назначение.

Виктору Полякову 30 лет, ранее он был директором муниципального учреждения «Курганский Дом молодежи», участвовал в профсоюзном движении студенчества. В 2015 году был размещен на доске почета «Курганцы — гордость города». В последнее время местом работы Полякова было указано ООО «Уралмедтех».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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