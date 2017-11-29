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29 ноября 2017
21:00  29 ноября 2017 0

Путин о повышении пенсионного возраста, Собчак выступила в Оксфорде и запрет курить на балконах. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Окончательное решение по пенсиям еще не принято, заверил президентВладимир Андреев © URA.RU

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Самое актуальное к этому часу:

Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста.

В храме Екатеринбурга продаются книги, исследующие ритуальное убийство Николая II. Одна из версий говорит о «еврейском заговоре». Российские евреи уже сделали заявление.

Собчак выступила перед английскими студентами и поделилась планами поставить памятник Борису Немцову и создать собственную партию.

В екатеринбургских аптеках и клиниках пропала важная вакцина для детей. Родители бьют тревогу, так как их чадам пришло время ставить прививки, но вакцины не будет ближайшее время.

Россиянам запретят курить на балконе. Теперь ваши соседи смогут не только на вас пожаловаться за курение, но и взыскать денежную компенсацию.

Екатеринбуржцам показали логотип президентской кампании 2018. Кстати, за дизайн заплатили 37 млн рублей. Посмотрите на логотип, который стоит как танк.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.Ru»
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