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Главные новости Тюменской области
11:19  30 ноября 2017 0

Тюменец запросил за 21-летнюю «Волгу» с «запахом нового авто» миллион рублей. ФОТО

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Владелец объясняет высокую цену маленьким пробегом машиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Тюмени разместил в Сети объявление о продаже «Волги». Владелец хочет выручить за автомобиль 1996 года миллион рублей. Известно, что такие же модели продают за 25-30 тысяч рублей (цена зависит от пробега и состояния кузова), и лишь в редких случаях стоимость превышает 50 тысяч.

Хозяин выставил машину на сайт объявлений в конце ноября. Под ценой значится информация о покупке в кредит почти за 12 тысяч рублей в месяц.

Цена обусловлена практически полным отсутствием у 21-летней машины пробега (всего 53 километра). Продавец заявляет, что у автомобиля «все родное, до последнего винтика, даже запах нового авто». И указывает, что готов поменять свой ГАЗ-31029 на модель подороже.

С продажей он не торопится и готов торговаться. Покупатели активно задают вопросы о состоянии машины, но есть и те, кто упрекает продавца во лжи. «Врать-то нехорошо. 1. Пробег скручен 2. Лючок бензобака снимали. Так что не звизди». Некоторые поддерживают продавца: «Ты реально прав. Это ее цена. Не сдавайся!)) Все в твоих руках. Пусть отдыхают. Машина огонь!) Удачной продажи!)) Не снижай цену!)».

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ФОТО: скрин drom.ru

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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