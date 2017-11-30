Житель Тюмени разместил в Сети объявление о продаже «Волги». Владелец хочет выручить за автомобиль 1996 года миллион рублей. Известно, что такие же модели продают за 25-30 тысяч рублей (цена зависит от пробега и состояния кузова), и лишь в редких случаях стоимость превышает 50 тысяч.
Хозяин выставил машину на сайт объявлений в конце ноября. Под ценой значится информация о покупке в кредит почти за 12 тысяч рублей в месяц.
Цена обусловлена практически полным отсутствием у 21-летней машины пробега (всего 53 километра). Продавец заявляет, что у автомобиля «все родное, до последнего винтика, даже запах нового авто». И указывает, что готов поменять свой ГАЗ-31029 на модель подороже.
С продажей он не торопится и готов торговаться. Покупатели активно задают вопросы о состоянии машины, но есть и те, кто упрекает продавца во лжи. «Врать-то нехорошо. 1. Пробег скручен 2. Лючок бензобака снимали. Так что не звизди». Некоторые поддерживают продавца: «Ты реально прав. Это ее цена. Не сдавайся!)) Все в твоих руках. Пусть отдыхают. Машина огонь!) Удачной продажи!)) Не снижай цену!)».