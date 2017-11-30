Шадринцы заявили о надвигающейся экологической катастрофе

Экоактивисты из Шадринска Курганской области завтра, 1 декабря, выступят против загрязнения окружающей среды ООО «Технокерамика». По их словам, деятельность предприятия нарушает природоохранное законодательство и провоцирует развитие онкологии и легочных заболеваний у жителей города.
Организатор мероприятия Андрей Гостев уточнил «URA.RU», что встреча пройдет не в формате митинга, а как собрание неравнодушных горожан. На нем соберут подписи с требованием закупить новые фильтры очистки для предприятия. Старые, уверены активисты, не меняются годами.
«Мы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. А жители близлежащих сел, сотрудники автоколонны рядом продолжаются жаловаться на едкий дым и вредные испарения. Надвигается экологическая катастрофа, хотелось бы поднять вопрос о закрытии предприятия, но это невозможно», — делится собеседник агентства. Он добавляет, что собрание состоится в 12:30 у Шадринской автоколонны. Присутствовать смогут все желающие.
На ООО «Технокерамика» нашем агентству сообщили, что хорошо знакомы с деятельностью местных активистов. Многочисленные проверки, инициированные по их жалобам, нарушений не выявили. Более подробный комментарий уполномочен дать руководитель предприятия, который пока недоступен для разговора.
ООО «Технокерамика» занимается производством пропанта — материала, который используется в нефтедобывающей промышленности. Предприятие неоднократно обвиняли в негативном воздействии на окружающую среду и загрязнении воздуха, в народе «Технокерамику» называют «пыльзаводом». Согласно докладу областного департамента природных ресурсов, в 2016 году выбросы загрязняющих веществ с предприятия уменьшились. На заводе провели ремонт пылеосадительной камеры обжиговой печи и герметизацию основного оборудования, перевели сухие шаровые мельницы на мокрый способ помола.