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01 декабря 2017
30 ноября 2017
15:22  01 декабря 2017 0

Власти Кургана объявили аукционы на содержание городских дорог и тротуаров в 2018 году

Разное. Курган, слякоть на дороге, площадь ленина, кинотеатр россия, вечер, курган, серость в городе, снег растаял
Начальная сумма контрактов выросла по сравнению с суммами прошлого годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление дорожного хозяйства Кургана объявило несколько аукционов на содержание городских дорог и тротуаров в 2018 году. Информация размещена на сайте госзакупок.

Самый крупный аукцион — на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию улиц и дорог города Кургана, ливневой канализации, мостов и путепроводов. Максимальная цена контракта — 268 млн рублей. В техзадании прописаны виды работ по зимнему и летнему содержанию дорог, а также полный перечень улиц и дорог, подлежащих обслуживанию. Итоги торгов будут подведены 22 декабря. В прошлом году аналогичный заказ по содержанию дорог исполняло МУП «Специализированное дорожное предприятие» за 247,7 млн рублей.

Также объявлено два аукциона на выполнение работ по содержанию пешеходной зоны улично-дорожной сети Кургана, включая парки, скверы и другие места отдыха, стоимостью 56 млн рублей и 24 млн рублей. Исполнителя определят 21 и 22 декабря. В прошлом году эти работы выполняло ООО «Астра-М» также за меньшую сумму (49,9 млн рублей и 23,3 млн рублей).

Всего в Зауралье на содержание и ремонт дорог в 2018 году запланировано потратить более 3,6 млрд рублей. Как ранее отмечал начальник финансового правления области Елена Лукашук, расходы предполагаются на уровне 2016 года.

Анна Бояркина
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