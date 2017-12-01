Управление дорожного хозяйства Кургана объявило несколько аукционов на содержание городских дорог и тротуаров в 2018 году. Информация размещена на сайте госзакупок.
Самый крупный аукцион — на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию улиц и дорог города Кургана, ливневой канализации, мостов и путепроводов. Максимальная цена контракта — 268 млн рублей. В техзадании прописаны виды работ по зимнему и летнему содержанию дорог, а также полный перечень улиц и дорог, подлежащих обслуживанию. Итоги торгов будут подведены 22 декабря. В прошлом году аналогичный заказ по содержанию дорог исполняло МУП «Специализированное дорожное предприятие» за 247,7 млн рублей.
Также объявлено два аукциона на выполнение работ по содержанию пешеходной зоны улично-дорожной сети Кургана, включая парки, скверы и другие места отдыха, стоимостью 56 млн рублей и 24 млн рублей. Исполнителя определят 21 и 22 декабря. В прошлом году эти работы выполняло ООО «Астра-М» также за меньшую сумму (49,9 млн рублей и 23,3 млн рублей).
Всего в Зауралье на содержание и ремонт дорог в 2018 году запланировано потратить более 3,6 млрд рублей. Как ранее отмечал начальник финансового правления области Елена Лукашук, расходы предполагаются на уровне 2016 года.