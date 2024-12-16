Как в России воруют маткапитал на неродившихся детей

В России выявлено более 700 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Сумма ущерба составила не менее миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. По его словам, злоумышленники специально подавали через МФЦ сфабрикованные заявления.
«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ. Возбуждено 229 уголовных дел. К ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее одного миллиарда рублей», — сказал Курносенко в разговоре с ТАСС.
Андрей Курносенко также описал методы, которыми злоумышленники осуществляли свои махинации. Они подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, сфабрикованные таким образом, чтобы создать видимость рождения детей вне медицинских учреждений. Это позволяло им незаконно получить свидетельства о рождении и затем социальные выплаты и средства материнского капитала.
На днях в Госдуме единогласно приняли законопроект о защите материнского капитала от мошенников. Теперь, если семья хочет приобрести жилье за счет материнского капитала, надо будет доказать, что текущее является аварийным.
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