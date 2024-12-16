На трассе между Курганом и Челябинском временно перекроют движение

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш», проходящей через Челябинскую и Курганскую области, будут временно приостановлены движения транспорта в связи с монтажом модульных пешеходных переходов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Временное полное прекращение движения транспортных средств единовременно с 22:00 до 22:40 18 декабря на участке трассы км 27+026 в Челябинской области. Также временное полное прекращение движения транспортных средств с 04:00 до 04:40 19 декабря на участке трассы км 159+823 в Курганской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Основной целью проведения данных работ является обеспечение безопасности и комфорта пешеходов. Работы проводятся в рамках капитального ремонта федеральной трассы и направлены на повышение безопасности дорожного движения. Для обеспечения порядка и безопасности на месте работ дежурят экипажи Госавтоинспекции. Также водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, чтобы избежать возможных неудобств во время поездок.
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