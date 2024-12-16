На трассе между Курганом и Челябинском временно перекроют движение

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Курганцам и челябинцам временно будет сложнее проехать по трассе «Иртыш»
Курганцам и челябинцам временно будет сложнее проехать по трассе «Иртыш» Фото:

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш», проходящей через Челябинскую и Курганскую области, будут временно приостановлены движения транспорта в связи с монтажом модульных пешеходных переходов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Временное полное прекращение движения транспортных средств единовременно с 22:00 до 22:40 18 декабря на участке трассы км 27+026 в Челябинской области. Также временное полное прекращение движения транспортных средств с 04:00 до 04:40 19 декабря на участке трассы км 159+823 в Курганской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Основной целью проведения данных работ является обеспечение безопасности и комфорта пешеходов. Работы проводятся в рамках капитального ремонта федеральной трассы и направлены на повышение безопасности дорожного движения. Для обеспечения порядка и безопасности на месте работ дежурят экипажи Госавтоинспекции. Также водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, чтобы избежать возможных неудобств во время поездок.

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На федеральной трассе Р-254 «Иртыш», проходящей через Челябинскую и Курганскую области, будут временно приостановлены движения транспорта в связи с монтажом модульных пешеходных переходов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное полное прекращение движения транспортных средств единовременно с 22:00 до 22:40 18 декабря на участке трассы км 27+026 в Челябинской области. Также временное полное прекращение движения транспортных средств с 04:00 до 04:40 19 декабря на участке трассы км 159+823 в Курганской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Основной целью проведения данных работ является обеспечение безопасности и комфорта пешеходов. Работы проводятся в рамках капитального ремонта федеральной трассы и направлены на повышение безопасности дорожного движения. Для обеспечения порядка и безопасности на месте работ дежурят экипажи Госавтоинспекции. Также водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, чтобы избежать возможных неудобств во время поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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