Экс-мэр курганского района Зяблов покинул важный пост на Ямале

Бывший мэр Белозерского района и директор департамента АПК Курганской области Сергей Зяблов покинул пост директора Центра занятости населения ЯНАО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.
«Сергей Зяблов покинул пост директора ЦЗН Ямало-Ненецкого автономного округа. На его место поставлена Валентина Глебова, ранее работавшая в ведомстве в должности замдиректора», — сообщили источники.
Информация о смене руководства подтверждается данными на сайте ЦЗН Ямала. Согласно ЕГРЮЛ, Валентина Глебова значится врио руководителя, а ее заместителем указана Наталья Май.
До работы в ЦЗН с 2006 по 2019 годы Зяблов занимал пост замдиректора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. После этого временно перебрался в Курганскую область и в течение нескольких месяцев возглавлял Белозерский район. Еще меньший срок Зяблов отработал в агропромышленном департаменте — три недели. На посту директора ЦЗН в Зяблов проработал в течение четырех лет.
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