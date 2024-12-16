Российские войска освободили поселок под Красноармейском

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Российская армия взяла под контроль поселок под Красноармейском
Российская армия взяла под контроль поселок под Красноармейском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Пушилин заявил об освобождении Шевченко под Красноармейском», — передает ТАСС. Он также подчеркнул улучшение ситуации в регионе. 

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ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «Пушилин заявил об освобождении Шевченко под Красноармейском», — передает ТАСС. Он также подчеркнул улучшение ситуации в регионе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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