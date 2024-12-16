Российские войска освободили поселок под Красноармейском

Российская армия взяла под контроль поселок под Красноармейском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Пушилин заявил об освобождении Шевченко под Красноармейском», — передает ТАСС. Он также подчеркнул улучшение ситуации в регионе.
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