Во сколько россиянам обойдется елка

Аналитики посчитали, во сколько примерно может сейчас обойтись по стоимости новогодняя елка. Как отметил совладелец компании «Елки.биз» Владимир Борисов, рост цен в текущем году составит на 10-15%, по сравнению с прошлым. Причем цены растут не только на импортные ели, но также и отечественные.
«Процентов на 15 — 20 будет рост и на импортные елки, и на отечественные», — подчеркнул Владимир Борисов в разговоре с «Комсомольской правдой». И если в текущих экономических условиях повышение стоимости елок из-за рубежа понятен, то к повышению цен на отечественные ели приводят текущие проблемы с логистикой, подчеркнул Борисов.
«Причины все те же, что во многих отраслях: дороже обходится транспорт, не хватает персонала, поэтому дорожает стоимость рабочей силы. Отсюда и рост», — подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас цены на елки в питомниках начинаются от 900 рублей, причем это оптовая цена. В онлайн-магазинах же уже сейчас предлагают купить маленькую елку высотой в метр за 2000 рублей. Чем она выше, тем стоимость больше. Елка высотой в два метра уже будет стоить от 4000 рублей, отметил Борисов. Специалист также отметил, что отечественные елки также вскоре могут оказаться в дефиците из-за большого на них спроса среди россиян.
В ряде регионов также зафиксирован рост цен на елки. Причем россиян предупредили, что незаконная рубка елок влечет за собой штрафы и даже уголовную ответственность в случае значительного ущерба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.