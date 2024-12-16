Экс-замглавы Минобороны заподозрили в хищении 600 миллионов рублей

Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны России подозревается в хищении более 600 млн рублей, предназначенных для инфраструктурного проекта. Об этом заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко.
«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — рассказал Курносенко. Его слова приводит ТАСС.
Помимо заместителя директора департамента, в хищении подозреваются также руководители нескольких коммерческих структур. В частности, Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Дмитрия Левченко, который является руководителем ИФК «РНГС капитал».
Это не первый случай за последний год, связанный с хищениями при Минобороны РФ. Ранее в Москве были осуждены генеральные директора коммерческих организаций за хищение бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Эти преступления касались завышения стоимости товаров и подделки документации. Они привели к ущербу на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.