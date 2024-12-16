Экс-замглавы Минобороны заподозрили в хищении 600 миллионов рублей

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Бывший замдиректора департамента при Минобороны РФ подозревается в крупных хищениях
Бывший замдиректора департамента при Минобороны РФ подозревается в крупных хищениях Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны России подозревается в хищении более 600 млн рублей, предназначенных для инфраструктурного проекта. Об этом заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — рассказал Курносенко. Его слова приводит ТАСС. 

Помимо заместителя директора департамента, в хищении подозреваются также руководители нескольких коммерческих структур. В частности, Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Дмитрия Левченко, который является руководителем ИФК «РНГС капитал».

Это не первый случай за последний год, связанный с хищениями при Минобороны РФ. Ранее в Москве были осуждены генеральные директора коммерческих организаций за хищение бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Эти преступления касались завышения стоимости товаров и подделки документации. Они привели к ущербу на сумму свыше 300 миллионов рублей.

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Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны России подозревается в хищении более 600 млн рублей, предназначенных для инфраструктурного проекта. Об этом заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. «Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — рассказал Курносенко. Его слова приводит ТАСС.  Помимо заместителя директора департамента, в хищении подозреваются также руководители нескольких коммерческих структур. В частности, Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Дмитрия Левченко, который является руководителем ИФК «РНГС капитал». Это не первый случай за последний год, связанный с хищениями при Минобороны РФ. Ранее в Москве были осуждены генеральные директора коммерческих организаций за хищение бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Эти преступления касались завышения стоимости товаров и подделки документации. Они привели к ущербу на сумму свыше 300 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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