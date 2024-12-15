Производитель водки перевел Украине более миллиарда рублей

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, который является производителем бренда водки «Хортица», Евгений Черняк (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел свыше 1,3 миллиарда рублей в поддержку ВСУ. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей», — передает слова Курносенко ТАСС. Ранее Черняк был объявлен в розыск, а его российские активы конфискованы.
Кроме того, ему предъявляют обвинение в поставке товаров военного назначения ВСУ, передает РАПСИ. Сумма этих поставок превышает 90 миллионов рублей.
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