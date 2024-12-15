Производитель водки перевел Украине более миллиарда рублей

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ВСУ получили от Черняка* финансовую помощь
ВСУ получили от Черняка* финансовую помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, который является производителем бренда водки «Хортица», Евгений Черняк (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел свыше 1,3 миллиарда рублей в поддержку ВСУ. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей», — передает слова Курносенко ТАСС. Ранее Черняк был объявлен в розыск, а его российские активы конфискованы.

Кроме того, ему предъявляют обвинение в поставке товаров военного назначения ВСУ, передает РАПСИ. Сумма этих поставок превышает 90 миллионов рублей.

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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, который является производителем бренда водки «Хортица», Евгений Черняк (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел свыше 1,3 миллиарда рублей в поддержку ВСУ. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. «Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей», — передает слова Курносенко ТАСС. Ранее Черняк был объявлен в розыск, а его российские активы конфискованы. Кроме того, ему предъявляют обвинение в поставке товаров военного назначения ВСУ, передает РАПСИ. Сумма этих поставок превышает 90 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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