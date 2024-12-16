Задержаны еще два пособника террористов Басаева и Хаттаба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МВД задержало двух пособников террориста Шамиля Басаев по подозрению в прошлых преступлениях
МВД задержало двух пособников террориста Шамиля Басаев по подозрению в прошлых преступлениях Фото:

МВД России задержало двух пособников террористов Шамиля Басаева и Эмира-Аль-Хаттаба. Об этом заявила официальный представитель УМВД Ирина Волк.

«Оперативниками ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержаны двое мужчин. <...> Банда, в которую входили фигуранты, находилась под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. По словам представителя МВД, задержанные подозреваются в нападении на российских военных в рамках совершения терактов в период с 1999 по 2000 годы.

Один из подозреваемых в преступлениях прошлых лет был задержан в Тверской области, второй — во Владимире. Оба в настоящий момент находятся под стражей. Волк акцентировала внимание на том, что теракты не имеют срока давности.

В конце сентября этого года Южный окружной военный суд также вынес приговор двум другим участникам группировки террориста Шамиля Басаева. Фигурантов дела Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев обвинили в совершении теракта в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России задержало двух пособников террористов Шамиля Басаева и Эмира-Аль-Хаттаба. Об этом заявила официальный представитель УМВД Ирина Волк. «Оперативниками ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержаны двое мужчин. <...> Банда, в которую входили фигуранты, находилась под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. По словам представителя МВД, задержанные подозреваются в нападении на российских военных в рамках совершения терактов в период с 1999 по 2000 годы. Один из подозреваемых в преступлениях прошлых лет был задержан в Тверской области, второй — во Владимире. Оба в настоящий момент находятся под стражей. Волк акцентировала внимание на том, что теракты не имеют срока давности. В конце сентября этого года Южный окружной военный суд также вынес приговор двум другим участникам группировки террориста Шамиля Басаева. Фигурантов дела Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев обвинили в совершении теракта в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...