Задержаны еще два пособника террористов Басаева и Хаттаба

МВД России задержало двух пособников террористов Шамиля Басаева и Эмира-Аль-Хаттаба. Об этом заявила официальный представитель УМВД Ирина Волк.
«Оперативниками ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержаны двое мужчин. <...> Банда, в которую входили фигуранты, находилась под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. По словам представителя МВД, задержанные подозреваются в нападении на российских военных в рамках совершения терактов в период с 1999 по 2000 годы.
Один из подозреваемых в преступлениях прошлых лет был задержан в Тверской области, второй — во Владимире. Оба в настоящий момент находятся под стражей. Волк акцентировала внимание на том, что теракты не имеют срока давности.
В конце сентября этого года Южный окружной военный суд также вынес приговор двум другим участникам группировки террориста Шамиля Басаева. Фигурантов дела Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев обвинили в совершении теракта в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек.
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