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Главные новости Тюменской области
08:56  02 декабря 2017 0

Экипаж разбившегося у Шпицбергена Ми-8 успел покинуть вертолет

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
Данные «черного ящика» не помогли установить технические неисправностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет Ми-8 с тюменцами на борту упал в воду у берегов Норвегии без какого-либо крена. Его экипаж и пассажиры могли успеть эвакуироваться, считают эксперты.

Такие выводы появились в предварительном отчете Бюро по расследованию происшествий Норвегии, передает «Российская газета». При этом в «черном ящике» не зафиксировано сведений о том, что экипаж обнаружил какие-либо технические неисправности. В отчете указано, что делать выводы о причинах крушения пока преждевременно. Расследование ЧП в данный момент продолжается.

При этом в МИД РФ 10 ноября заявили, что поисково-спасательная операция на месте крушения Ми-8, завершена, напоминает RT.

Как писало «URA.RU» ранее, российский вертолет потерпел крушение возле Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе двое тюменцев. Командиром экипажа был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов. По предварительным данным, инцидент произошел из-за сложных метеоусловий. Вдова одного из пилотов после ЧП начала сбор денег в соцсети «ВКонтакте». Женщина осталась без единственного кормильца с маленьким ребенком на руках и не знает, как платить огромную ипотеку.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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