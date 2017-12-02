Экипаж разбившегося у Шпицбергена Ми-8 успел покинуть вертолет

Вертолет Ми-8 с тюменцами на борту упал в воду у берегов Норвегии без какого-либо крена. Его экипаж и пассажиры могли успеть эвакуироваться, считают эксперты.
Такие выводы появились в предварительном отчете Бюро по расследованию происшествий Норвегии, передает «Российская газета». При этом в «черном ящике» не зафиксировано сведений о том, что экипаж обнаружил какие-либо технические неисправности. В отчете указано, что делать выводы о причинах крушения пока преждевременно. Расследование ЧП в данный момент продолжается.
При этом в МИД РФ 10 ноября заявили, что поисково-спасательная операция на месте крушения Ми-8, завершена, напоминает RT.
Как писало «URA.RU» ранее, российский вертолет потерпел крушение возле Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе двое тюменцев. Командиром экипажа был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов. По предварительным данным, инцидент произошел из-за сложных метеоусловий. Вдова одного из пилотов после ЧП начала сбор денег в соцсети «ВКонтакте». Женщина осталась без единственного кормильца с маленьким ребенком на руках и не знает, как платить огромную ипотеку.