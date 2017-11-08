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08 ноября 2017
18:55  08 ноября 2017 0

Озвучена версия загадочного крушения в море Ми-8, которым управляли тюменцы

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, поселок тазовский
Источник: авионика дала сбойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительным данным, российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщил источник в группе по расследованию происшествия.

«Предварительный анализ говорит о критическом влиянии метеофактора на ход полета. Пилоты столкнулись с сильным зарядом ливневого снега, внешние узлы обледенели, авионика дала сбой», — приводит разъяснения собеседника «Дождь».

Источник добавил, что оба «черных ящика» воздушного судна уже доставлены на экспертизу в столицу. При этом параметрический самописец сильно поврежден, поэтому получить из него какую-либо информацию невозможно — отсутствует модуль памяти. Речевой самописец также получил повреждения, так как долгое время пролежал в воде, но находится в удовлетворительном состоянии и подлежит расшифровке.

Светлана Колесникова, официальный представитель Межгосударственного авиационного комитета рассказала, что в московской лаборатории уже началась работа по извлечению данных «черного ящика». Речевой самописец был доставлен экспертами МАК в Москву из Осло, передает ТАСС.

Напомним, 26 октября российский вертолет Ми-8 потерпел крушение возле Шпицбергена. На борту находились восемь человек, в том числе двое тюменцев. Командиром экипажа был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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