Песков забил тревогу из-за нехватки кадров в экономике

В России фиксируется острый дефицит кадров практически во всех секторах экономики — от строительной отрасли до высокотехнологичного проектирования авиационных двигателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дефицит людей ощущается в экономике в целом <…> Это те реалии, в которых мы все живем», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что проблема затрагивает широкий спектр профессий — от рабочих на стройках до инженеров-конструкторов в сфере авиастроения.
Песков также заявил, что выходом из кадрового кризиса может стать грамотное развитие рынка информационных услуг по запросу. По его мнению, если удастся найти востребованную нишу и эффективно ее монетизировать, компании смогут предлагать сотрудникам более высокие зарплаты. Это, в свою очередь, повысит привлекательность профессий и привлечет новых специалистов. «Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант», — пояснил Песков.
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