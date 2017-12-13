19:19 13 декабря 2017 0

В Зауралье меньше избирателей, чем на бумаге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Зауралье срочно уточняют списки избирателей — многие из них перебрались в другие регионы или работают вахтовым методом за пределами области и не смогут 18 марта прийти на участки для голосования. «URA.RU» стали известны подробности секретного заседания с главами районов, которое прошло в Кургане в среду, 13 декабря.

Совещание провел первый заместитель губернатора Виктор Сухнев, однако самый длинный доклад зачитала заместитель председателя облизбиркома Елена Дружинина. Главная установка на предстоящие выборы — обеспечить хорошую явку без нарушений закона. «Сейчас мы будем проводить работу с нашими избирателями, чтобы найти тех, кто давно уехал. Будем убеждать их через родственников, чтобы они написали заявление в любом избирательном участке по своему теперешнему месту жительства. Это позволит нам вычеркнуть „мертвые души“ из нашего списка», — рассказал один из участников совещания, который попросил не называть его имени.

Основная задача — строгое следование букве закона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ранее «URA.RU» предупреждало, что в Зауралье большой разрыв между взрослым населением и официально работающими вместе с безработными. Речь идет о 140 тысячах человек — четверти от всех избирателей региона. Сейчас опасения начинают подтверждаться. Так, по данным источников агентства, один из районов насчитал почти 10% «мертвых душ». В другом сумма оказалась поскромнее — около 8% несуществующих избирателей.

Были озвучены и новые вводные по голосованию на дому. Сейчас такая форма участия в выборах будет разрешена в самых исключительных случаях. «А раньше это давало неплохой процент», — печалятся опытные организаторы выборов в Зауралье.

Также с большой осторожностью властям предложили организовывать подвоз избирателей — так, чтобы это не выглядело подкупом или организованной акцией партии или муниципалитета. «Прямая агитация — тоже под запретом. Можно только рассказывать, когда выборы и где можно проголосовать», — отмечают собеседники агентства.

Ожидается, что работать участковые избирательные комиссии начнут за месяц до выборов. За это время их члены должны трижды обойти избирателей, чтобы уточнить списки, проинформировать их о проведении выборов и оставить приглашение на голосование.