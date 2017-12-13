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13 декабря 2017
17:32  13 декабря 2017 0

Госдума ужесточила наказание для живодеров

Митинг против живодеров Челябинск, собака
За издевательство над животными будут давать реальные срокиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума окончательно одобрила поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными. По новым правилам, живодерам грозит грозят крупные денежные штрафы и тюремное заключение.

Теперь живодерам придется заплатить штраф в размере до 80 тысяч рублей, а в некоторых случаях им будет грозить реальный тюремный срок до трех лет. Помимо этого, суд может обязать нарушителей к выполнению исправительных работ. Как сообщает «Экономика сегодня», если преступление против животных совершалось группой лиц или при участии несовершеннолетних, срок заключения может быть увеличен до пяти лет.

Инициатива внесена группой депутатов от фракций «Единой России» и «Справедливой России» при участии председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Ранее «URA.RU» сообщало о создании защитниками животных единой базы живодеров. Авторы «картотеки живодеров и их пропагандистов» планируют рассылать данные по всем приютам и организациям, занимающимся помощью животным.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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