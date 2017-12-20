Стала известна дата выдвижения Путина кандидатом в президенты

00:57 20 декабря 2017 0

Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России 6 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин будет выдвинут кандидатом на президентские выборы-2018 инициативной группой 26 декабря. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

«26 числа, уже точная дата, на ВДНХ мы собираем собрание — инициативную группу, которая и выдвинет кандидата в президенты», — цитирует Тимофееву РИА «Новости».

По словам Тимофеевой, была достигнута договоренность о том, что инициативная группа соберется 26 декабря и в ее состав войдет около 600 человек. Основную нагрузку по подготовке собрания возьмет на себя «Народный фронт», «Единая Россия» и движение «Волонтеры победы». Представитель ОНФ добавила, что в состав инициативной группы входят, в частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, ректор МГУ Виктор Садовничий, врач Лео Бокерия, депутаты Александр Морозов, Сергей Боярский, президент «Опоры России» Александр Калинин и многие другие.



О своем участие в президентских выборах-2018 Владимир Путин заявил 6 декабря в Нижнем Новгороде в ходе встречи с работниками автозавода «ГАЗ».Позже стало известно, что действующий президент пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.