Что сделал ОНФ, чтобы Путин взял его с собой на выборы

22:10 19 декабря 2017 0

Владимир Путин посвятил лучшим «фронтовикам» страны полчаса и еще столько же они говорили ему комплименты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве завершился итоговый форум ОНФ «Россия устремленная в будущее». Два дня «фронтовики» готовились к главному событию — визиту своего лидера Владимира Путина. Его ждали здесь как никогда — буквально на прошлой неделе президент заявил о своем самовыдвижении, и казалось, «Народный фронт» решил доказать ему, что лучшей опоры и поддержки ему не найти. Организаторы оснастили площадку новейшими технологиями, приготовили наглядные презентации о работе ОНФ и даже попросили членов региональных штабов приехать в национальных костюмах, чтобы создать колорит.

Сопредседатель Чукотского исполкома ОНФ Ирина Вулькынэ рассказала, что ее впервые попросили приехать в национальном костюме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В огромном павильоне выставочного центра «Крокус-сити» тема самовыдвижения Путина перебила разговоры о курсе биткоина и о нестабильной столичной погоде. Один из самарских «фронтовиков» признался корреспонденту «URA.RU», что подписи за выдвижение Путина в его регионе «наверняка собрали еще вчера», другая участница форума из Брянска уверила, что с общественным штабом у Путина в ее регионе проблем не будет — активистов, преданных лидеру ОНФ, хоть отбавляй.

«То, что Путин решил идти без партии, накладывает на нас большую ответственность, чем в 2012 году. Наши предложения могут и, я почти уверена, станут частью его предвыборной программы», — поделилась с «URA.RU» в ожидании президента Светлана Калинина, куратор программы благоустройства дворов. Спустя час она лично передала Путину «огромное спасибо» от своего десятилетнего сына.

«Все думают, что молодежь инертная, но нет, они нам очень помогают. Посмотрите, у нас уже 145 тысяч участников! Я обещаю вам, что они действительно любят вас! Вы наш самый дорогой человек!» — заявила она, указывая президенту на интерактивную панель: на ней были наглядные схемы и графики сделанного «фронтовиками» за год по благоустройству дворов в России. Президент приветливо улыбнулся и поблагодарил Калинину за добрые слова.

Депутат ГД Сергей Боярский рассказал Путину о «Молодежке ОНФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один за другим перед Путиным отчитались кураторы остальных программ. Говорили о том, что за год стараниями «фронтовиков» число несанкционированных свалок сократилось вдвое, рассказали об эффективности «карты разбитых дорог» и о результатах конкурса «Образ будущего страны», запущенного с подачи президента. И руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, и сопредседатель центрального штаба Ольга Тимофеева, и депутат Госдумы Сергей Боярский обращали внимание Путина на приток молодежи во «фронт», будто намекали президенту, что смогут быть полезными в предстоящей гонке.

«Будущее уже наступило. Пора действовать здесь и сейчас. Образ будущего зависит напрямую от поступков, действий и помыслов каждого», — будто предлагая предвыборные лозунги, отчитывался перед президентом Боярский-младший.

Организаторы решили, что все должны стоять на заключительном мероприятии — и главный спикер, и гости форума, и его участники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, за красочными презентациями не удалось от президента утаить и недоработки. Прежде чем отойти от интерактивной панели, Путин неожиданно указал пальцем на экран (там была общая статистика по отработанным «фронтовиками» темам) и тихо сказал: «Жалко, что только 1% [активистов] интересуется культурой. Это значит, что мы недорабатываем. А ведь культура — это очень важно. Наша самоидентификация — в нашей культуре». За спиной президента, нервно улыбаясь, закивали «фронтовики». На этом общий отчет закончился, и Путина пригласили в главный зал.

«Это не просто президент великой страны, это настоящий лидер нации! Владимир Путин!» — анонсировала появление первого лица ведущая под рев молодежного крыла ОНФ.

Президент бодрым шагом вышел на сцену. И начал со слов благодарности.

«Ваши инициативы приносят конкретные результаты для людей. У вас это очень здорово получается. Я вас поздравляю! Вы — молодцы!», — с ноткой гордости произнес Путин. Видимо, старания организаторов форума не прошли даром, потому что на этом похвала в адрес «фронтовиков» не закончилась.

«Мне очень приятно отметить, что идея создания ОНФ не выродилась в какую-то, извините, ерунду.

Она превратилась в широкий, общенародный проект, который жив и откликается на самые-самые насущные проблемы, с которыми сталкивается страна», — горячо отметил президент. В зале одобрительно зашумели. После Путин перечислил преодоленные с 2000-го года трудности [риск развала страны, борьбу с террором, экономический кризис] и поставил новые задачи перед общественниками.

Громче всех кричал балкон — это место было отведено молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Я вижу в этом нашу общую задачу, свой личный долг и свою гражданскую, человеческую ответственность и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты Российской Федерации. Сильная, устремлённая в будущее Россия нужна всем нам, и всё зависит только от нас!», — резюмировал президент и неожиданно для всех спустился со сцены прямо в зал.

«Фронтовики» на галерке стали громко скандировать «Россия! Россия!». Те, кто оказался ближе — ринулись к президенту. В итоге, Путину пришлось сделать по меньшей мере несколько десятков рукопожатий, прежде чем ему дали покинуть зал.

На этом форум официально завершился. Президент поехал встречаться со своим сербским коллегой Александром Вучичем, а участники форума делились своими впечатлениями.

Наталья Павленко из Ставропольского края не могла скрыть своего восторга от встречи с президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Я и руку успела пожать президенту, и дикий заряд энергии получить!», — рассказала «URA.RU» Наталья Павленко из Ставропольского края. «Президент как всегда у нас и галантен, и грациозен. Он нас напутствовал, показал, что мы делаем действительно важное и нужное государству дело. Будем исправлять ситуацию до тех пор, пока не выйдем на передовые мировые позиции», — с горящими глазами сказала активистка ОНФ.

«Мы Путина точно не подведем!» — заявили две представительницы «молодежки» ОНФ, радостно взмахнули российскими флажками и убежали в гардероб.

Кажется, что и «фронтовики», и Путин добились задуманного: заручились поддержкой друг друга. По крайней мере, на ближайшие три месяца.