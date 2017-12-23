В Тюмени с инвалида потребовали налоги за угнанный автомобиль

В Тюмени с пенсионера, инвалида второй группы, судебные приставы взыскали налоговые долги на КамАЗ, который числится в угоне. Несмотря на то, что тюменец предоставил в налоговую службу справки из полиции о пропаже автомобиля, сотрудники ведомства проигнорировали документы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что в 2015 году ИФНС №1 по Тюмени незаконно начислила пенсионеру транспортный налог на автомобиль за 2012—2014 годы. Мужчина предоставил налоговикам справку из полиции о том, что его КамАЗ с 2000 года находится в розыске. В инспекции пообещали произвести перерасчет, но этого не сделали.
«Более того, в 2016 году налоговая инспекция вновь начислила пожилому человеку транспортной налог за 2015 год в сумме 10 725 рублей, а в 2017 году добилась вынесения судебного постановления о взыскании задолженности за 2012—2014 годы и пени на общую сумму 32 289 рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Тюменец повторно предоставил в налоговую инспекцию справку об угоне, после чего ведомство направило в службу служебных приставов письмо об аннулировании задолженности. Прокуратура в ноябре 2017 года внесла представление начальнику УФНС России по Тюменской области. К дисциплинарной ответственности был привлечен старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3 налоговой инспекции.