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Сегодня 24 декабря, воскресенье! Актуальные новости к этому часу:
На съезде «партии власти» Владимир Путин дважды выступил с революционной речью. Глава РФ рассказал, каким видит будущее страны, и пояснил, почему «Россию не надо кормить таблетками».
На днях глава Центробанка Набиуллина поделилась мнением, что россиянам только кажется, что цены в России растут. Экономисты оспорили заявление и объяснили, почему оно прозвучало публично.
« Единая Россия» обновила состав своих руководителей. Среди них — актер Сергей Безруков, а также три новых губернатора и спортсмен.
Новая глава фонда Доктора Лизы Ксения Соколова хочет строить элитную клинику для бедных, но для начала она решила поднять себе зарплату в пять раз.
Известный вор в законе Шакро Молодой начал мстить за истязания племянника Дато Краснодарского. Есть первая жертва.
Президент России сыграл в хоккей на Красной площади, компанию Путину составили министр обороны Шойгу и звезда хоккея Фетисов.