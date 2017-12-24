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25 декабря 2017
24 декабря 2017
14:00  24 декабря 2017 3

Безруков руководит «ЕР», месть вора в законе, Путин играет в хоккей. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Путин на товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги»Фото: официальный сайт президента РФ

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Сегодня 24 декабря, воскресенье! Актуальные новости к этому часу:

На съезде «партии власти» Владимир Путин дважды выступил с революционной речью. Глава РФ рассказал, каким видит будущее страны, и пояснил, почему «Россию не надо кормить таблетками».

На днях глава Центробанка Набиуллина поделилась мнением, что россиянам только кажется, что цены в России растут. Экономисты оспорили заявление и объяснили, почему оно прозвучало публично.

« Единая Россия» обновила состав своих руководителей. Среди них — актер Сергей Безруков, а также три новых губернатора и спортсмен.

Новая глава фонда Доктора Лизы Ксения Соколова хочет строить элитную клинику для бедных, но для начала она решила поднять себе зарплату в пять раз.

Известный вор в законе Шакро Молодой начал мстить за истязания племянника Дато Краснодарского. Есть первая жертва.

Президент России сыграл в хоккей на Красной площади, компанию Путину составили министр обороны Шойгу и звезда хоккея Фетисов.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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