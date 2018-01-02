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28 декабря 2017
12:04  02 января 2018 2

Подопечная Макса Фадеева предстала перед поклонниками в непристойной позе. ФОТО

Певице поклонники признаются в любвиФото: Instagram Ольга Серябкина

Солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий в коротком обтягивающем платье, которое едва прикрывает интимные части тела. Провокационными снимками Ольга призвала поделиться поклонников тем, как они провели свою новогоднюю ночь.

Снимок был размещен в соцсети в новогоднюю ночь. Многие поклонники осыпали 32-летнюю певицу комплиментами, особо отметив ее стройные ноги. «Такая вся гармоничная!.. Какие ноги! Я бы их целовал… Вы знаете, как покорить сердце человека! Красивая и недоступная (для меня по крайней мере). Снежная КОРОЛЕВА!!! С Новым Годом!!!» — поздравляют подписчики певицу.

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Фото: Instagram, Ольга Серябкина

Поклонники певицы также заметили, что образ и декорации со снимков полностью совпадают с кадрами из нового клипа группы, который ранее появился в Сети.

Как писало «URA.RU», в рейтинге мужского журнала Maxim подопечная продюсера Макса Фадеева заняла по итогам 2017 года почетную пятую строчку (в 2016-м году была лишь девятой). «Сейчас она держит флаг дежурной сексапильной девичьей группы. И держит так высоко, что его видно издалека и читателям, и жюри», — отмечают заслуги Ольи Серябкиной составители рейтинга.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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