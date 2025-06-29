Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине совет по части дипломатии

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Президент Польши Дуда призвал к терпению Украину во время пресс-конференции вместе с Зеленским
Президент Польши Дуда призвал к терпению Украину во время пресс-конференции вместе с Зеленским Фото:

Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего последнего визита на Украину в качестве главы государства призвал Киев проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом заявил Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — передает слова польского президента Reuters. По словам Дуды, смена власти требует времени для формирования новых отношений между странами.

В ходе встречи Владимир Зеленский сообщил, что намерен пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его официального вступления в должность. Он подчеркнул важность диалога с новым лидером польского государства.

Ранее Кароль Навроцкий, который станет президентом Польши 6 августа, уже заявлял, что выступает против быстрого вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета интересов Польши и других стран, а также нерешенные исторические вопросы, такие как Волынская трагедия. Он также выражал опасения по поводу возможного негативного влияния членства Украины на экономику и сельское хозяйство ЕС. Навроцкий официально вступит в должность президента Польши 6 августа.

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Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего последнего визита на Украину в качестве главы государства призвал Киев проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом заявил Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. «Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — передает слова польского президента Reuters. По словам Дуды, смена власти требует времени для формирования новых отношений между странами. В ходе встречи Владимир Зеленский сообщил, что намерен пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его официального вступления в должность. Он подчеркнул важность диалога с новым лидером польского государства. Ранее Кароль Навроцкий, который станет президентом Польши 6 августа, уже заявлял, что выступает против быстрого вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета интересов Польши и других стран, а также нерешенные исторические вопросы, такие как Волынская трагедия. Он также выражал опасения по поводу возможного негативного влияния членства Украины на экономику и сельское хозяйство ЕС. Навроцкий официально вступит в должность президента Польши 6 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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