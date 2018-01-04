Семилетний ребенок получил серьезную травму, катаясь с ледяной горки на центральной площади Кургана. ЧП произошло 3 января. Следственное управление СКР по Курганской области начало проверку по факту инцидента.
По свидетельству родителей ребенка, мальчик напоролся на острый штырь, торчавший из ямы. Ребенка доставили в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы.
Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СКР по Курганской области, сообщила Людмила Половникова, старший помощник руководителя следственного управления. Следственная группа с участием следователя-криминалиста провела осмотр места происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «URA.RU» сообщало, что сити-менеджер Кургана Андрей Потапов потребовал привести в соответствие с требованиями безопасности детские горки на центральной площади Кургана.