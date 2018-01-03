06:55 03 января 2018 8

Американский президент уверен, что его кнопка «больше и мощнее» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» у него на рабочем столе. По словам главы Белого дома, у него тоже есть такая кнопка, только она больше, мощнее и работает.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что „ядерная кнопка всегда находится на его столе“, -написал Дональд трамп на своей странице в сети Twitter. — Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает».

Ранее Ким Чен Ын заявил о наличии у него «ядерной кнопки» по время новогоднего обращения к гражданам страны, передает «Газета.ру». Как писало «URA.RU», северокорейский лидер рассказал об успехах в ядерной отрасли и подчеркнул, что именно благодаря наличию ядерного потенциала «США не смогут начать войну» против КНДР.

В то же время в США официально заявили: Пхеньян сможет сесть за стол переговоров лишь после того, как откажется от дальнейших ядерных испытаний. По словам представителей Белого дома, Вашингтон никогда не смирится со статусом ядерной державы для Северной Кореи, передает RT.