{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
18:05  11 января 2018 0

В аэропорту Тюмени построят новый комплекс для обслуживания Airbus. Работу обещают сотням горожан

Торжественное открытие аэропорта
За проект нового ангара будут отвечать петербуржцыФото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском аэропорту «Рощино» появится новый комплекс, где получат работу 200 человек. Предполагается, что комплекс будут обслуживать самолеты Airbus A320 и А321. Конкурс на разработку документации для строительства ангара объявило АО «Терминал Рощино», которое принадлежит правительствам Тюменской области и ЯНАО.

Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, новый ангар должен быть построен на территории действующего аэропорта «Рощино», на участке площадью 12 тысяч квадратных метров — на плане он располагается между действующим ангаром, который использует авиакомпания «ЮТэйр», и складскими помещениями. Точная площадь и этажность строения должны быть определены в проекте.

Трудиться в новом ангаре будут 200 человек — в документации указано, что режим работы определен как круглосуточный и круглогодичный. За разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий АО «Терминал Рощино» готово было заплатить 71,6 млн рублей. Заявки на конкурс подали четыре фирмы, допущено было три — победителем в итоге стало АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», которое выразило готовность выполнить работы за 57,3 млн рублей. Компания находится в Санкт-Петербурге, по данным из открытых источников ее учредителем является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Завершить работу над документацией подрядчик должен за 250 календарных дней. По данным из открытых источников, акционерами «Терминал Рощино» являются правительства Тюменской области (57% в уставном капитале) и Ямала (41%). В пресс-службе аэропорта «URA.RU» пообещали прокомментировать подробности проекта позднее.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров