В тюменском аэропорту «Рощино» появится новый комплекс, где получат работу 200 человек. Предполагается, что комплекс будут обслуживать самолеты Airbus A320 и А321. Конкурс на разработку документации для строительства ангара объявило АО «Терминал Рощино», которое принадлежит правительствам Тюменской области и ЯНАО.
Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, новый ангар должен быть построен на территории действующего аэропорта «Рощино», на участке площадью 12 тысяч квадратных метров — на плане он располагается между действующим ангаром, который использует авиакомпания «ЮТэйр», и складскими помещениями. Точная площадь и этажность строения должны быть определены в проекте.
Трудиться в новом ангаре будут 200 человек — в документации указано, что режим работы определен как круглосуточный и круглогодичный. За разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий АО «Терминал Рощино» готово было заплатить 71,6 млн рублей. Заявки на конкурс подали четыре фирмы, допущено было три — победителем в итоге стало АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», которое выразило готовность выполнить работы за 57,3 млн рублей. Компания находится в Санкт-Петербурге, по данным из открытых источников ее учредителем является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Завершить работу над документацией подрядчик должен за 250 календарных дней. По данным из открытых источников, акционерами «Терминал Рощино» являются правительства Тюменской области (57% в уставном капитале) и Ямала (41%). В пресс-службе аэропорта «URA.RU» пообещали прокомментировать подробности проекта позднее.