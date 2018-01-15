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15 января 2018
14 января 2018
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12 января 2018
09:18  15 января 2018 0

В Кургане пьяного шамана поймали на краже металлолома

Клипарты и адресники. Сургут, металлолом, свалка, пункт приема метала, цветные металлы
Курганский «шаман» пытался украсть железные изделия у местного жителяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хозяин одного из частных домов в Кургане задержал у себя во дворе нетрезвого незнакомца. Он собирал металлические изделия и попытался скрыться вместе с награбленным.

Задержанный назвал себя шаманом и представителем одной из коренных национальностей Крайнего Севера, пишет портал «Газета 45». Вскоре служителю духов пришлось пообщаться с полицейскими, которые прибыли на место. Впрочем, в пресс-службе УМВД по Курганской области «URA.RU» заявили, что пока не видели в сводках никаких сообщений об этом происшествии.

Это не первая курьезная история с участием шаманов. Так, один из уральских олигархов из списка Forbes согласует дизайн своей новой 110-метровой яхты с шаманами — Николаем с бубенцами и Мишей-Магнитом. А группа киргизских шаманов предложила Дональду Трампу предотвратить извержение Йеллоустоунского вулкана взамен на оплату поездки в США и списание госдолга Киргизии.

Дарья Корчак
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