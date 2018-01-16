{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
22:11  16 января 2018 0

Уральские энергетики внесли вклад в региональную программу по расселению аварийного жилья

Клипарт. Погода. Циклон. Стихия. Челябинск., электрик, провода
Электрики обесточивают дома, которые пойдут под снос (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальские коммунальщики проводят работы по отключению от сетей электроснабжения ветхих и аварийных строений в Ноябрьске. С начала 2018 года в списке одиннадцать домов, которые, по сведениям департамента имущественных отношений администрации города, уже расселены и предназначены под снос.

Сотрудники АО «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже обесточили два дома, расположенных на проспекте Мира. В ближайшее время на очереди еще три аварийных здания — Школьная, 21, Изыскателей, 14«в» и 5«а». В настоящее время жителям расселенных аварийных домов, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставлены благоустроенные жилые помещения, сообщают в пресс-службе коммунальной компании.

Отмечается, что в ряде случаев для обеспечения безопасности при проведении работ приходится обесточивать и несколько соседних жилых домов, о чем службы заблаговременно предупреждают управляющие компании и потребителей. «Оснований для беспокойства нет, отключение кратковременное — буквально на 10-20 минут», — пояснил заместитель оперативно-диспетчерской службы внешнего электроснабжения АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Ринат Максютов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров