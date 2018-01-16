Ямальские коммунальщики проводят работы по отключению от сетей электроснабжения ветхих и аварийных строений в Ноябрьске. С начала 2018 года в списке одиннадцать домов, которые, по сведениям департамента имущественных отношений администрации города, уже расселены и предназначены под снос.
Сотрудники АО «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже обесточили два дома, расположенных на проспекте Мира. В ближайшее время на очереди еще три аварийных здания — Школьная, 21, Изыскателей, 14«в» и 5«а». В настоящее время жителям расселенных аварийных домов, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставлены благоустроенные жилые помещения, сообщают в пресс-службе коммунальной компании.
Отмечается, что в ряде случаев для обеспечения безопасности при проведении работ приходится обесточивать и несколько соседних жилых домов, о чем службы заблаговременно предупреждают управляющие компании и потребителей. «Оснований для беспокойства нет, отключение кратковременное — буквально на 10-20 минут», — пояснил заместитель оперативно-диспетчерской службы внешнего электроснабжения АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Ринат Максютов.