Снаружи штаб Путина в Кургане незаметен из-за задержки с поставкой баннера Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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В Кургане на аллее Славы у Вечного огня открылся избирательный штаб сторонников Владимира Путина. Пока он работает «в дежурном режиме». Впрочем, церемонии торжественного открытия и не ожидается, рассказали «URA.RU» его сотрудники штаба.

В ближайшее время на здании собираются разместить баннер кандидата в президенты, который только что привезли из Москвы. Пока в помещении находятся всего два человека: представительница штаба Наталья Иванова и охранник. Иванова отметила, что прием посетителей уже ведется с 9 до 20 часов: «Желающие могут обращаться с вопросами, пожеланиями, оставить подписи». Ранее в этом же помещении размещался предвыборный штаб губернатора Алексея Кокорина.

Между тем в регионе продолжают собирать подписи за выдвижение Владимира Путина. По данным сотрудников штаба, уже собрано около 13 тысяч подписей.

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