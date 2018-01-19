В Тюмени автоледи избила пешехода, который мешал ей проехать по тротуару. ВИДЕО

12:00 19 января 2018 8

Женщина не захотела пропускать автомобилистку, которая нарушила правила Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени произошла драка между водительницей, которая ехала по тротуару, и местной жительницей-пешеходом. Сначала женщина за рулем пыталась «подвинуть» преграду, давя на педаль газа, а после вышла из машины и устроила перебранку.

Инцидент произошел 18 января на Беловежской улице. Тюменка шла по тротуару, когда на пешеходную дорогу выехал автомобиль. В ходе устных разборок водительница поняла, что конфликт так просто не уладить и пустила в ход кулаки. «Сдайте назад и проедьте по дороге, в чем проблема?! — вмешались в перепалку очевидцы. — Почему вы едете по тротуару?» Инцидент попал на видеокамеру случайного прохожего. На кадрах видно, как женщины дерутся, а после автомобилистка идет обратно к машине.

Издание «72.ру» пишет, что ГИБДД сейчас разыскивает этот автомобиль. Пострадавшая женщина-пешеход после драки обратилась в полицию. Она получила травмы предплечья и голени.