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Главные новости Тюменской области
12:00  19 января 2018 8

В Тюмени автоледи избила пешехода, который мешал ей проехать по тротуару. ВИДЕО

Снег и грязь на дорогох и водворах города. Курган., пешеходы, снег на дороге, колея
Женщина не захотела пропускать автомобилистку, которая нарушила правилаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени произошла драка между водительницей, которая ехала по тротуару, и местной жительницей-пешеходом. Сначала женщина за рулем пыталась «подвинуть» преграду, давя на педаль газа, а после вышла из машины и устроила перебранку.

Инцидент произошел 18 января на Беловежской улице. Тюменка шла по тротуару, когда на пешеходную дорогу выехал автомобиль. В ходе устных разборок водительница поняла, что конфликт так просто не уладить и пустила в ход кулаки. «Сдайте назад и проедьте по дороге, в чем проблема?! — вмешались в перепалку очевидцы. — Почему вы едете по тротуару?» Инцидент попал на видеокамеру случайного прохожего. На кадрах видно, как женщины дерутся, а после автомобилистка идет обратно к машине.

Издание «72.ру» пишет, что ГИБДД сейчас разыскивает этот автомобиль. Пострадавшая женщина-пешеход после драки обратилась в полицию. Она получила травмы предплечья и голени.

Иван Антонов
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