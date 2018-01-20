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Главные новости Тюменской области
11:15  20 января 2018 1

На уральской трассе в аварии погибла целая семья. ФОТО

Пять человек скончались на месте до приезда врачейФото: пресс-служба ГИБДД по Омской области

На трассе Тюмень—Омск столкнулись ВАЗ-2104 и «Тойота Авенсис». Пять человек, включая двухлетнюю девочку, погибли, сообщает управление ГИБДД по Омской области.

Трагедия произошла в Люблинском районе поздним вечером 19 января. Отечественной машиной управлял 36-летний мужчина. Он вез двух женщин 58 лет и 31 года и двухгодовалого ребенка (по предварительным данным, все они члены одной семьи). За рулем «Тойоты» сидел 52-летний мужчина, уточняет «Омск-Регион». Все пострадавшие скончались на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Фото: «Омск Регион»

Семен Гринберг
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