На уральской трассе в аварии погибла целая семья. ФОТО

Пять человек скончались на месте до приезда врачей
На трассе Тюмень—Омск столкнулись ВАЗ-2104 и «Тойота Авенсис». Пять человек, включая двухлетнюю девочку, погибли, сообщает управление ГИБДД по Омской области.
Трагедия произошла в Люблинском районе поздним вечером 19 января. Отечественной машиной управлял 36-летний мужчина. Он вез двух женщин 58 лет и 31 года и двухгодовалого ребенка (по предварительным данным, все они члены одной семьи). За рулем «Тойоты» сидел 52-летний мужчина, уточняет «Омск-Регион». Все пострадавшие скончались на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
1/2