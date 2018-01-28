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Воскресенье! И вот самое интересное к этому часу:
МОК зарегистрировал российских атлетов на Олимпиаду в Южной Корее. У нас список из 169 российских спортсменов.
Минтруд сделал прогноз уровня безработицы на 2018 год. Предсказание, как всегда, оптимистичное.
Большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию, несмотря на антироссийский курс в стране. Так показал опрос.
Задаетесь вопросом «как купить криптовалюту?» А вот соратник Стива Джобса — наоборот, рассказал, зачем избавился от всех биткоинов.
Один из участников группового секса с московской школьницей рассказал о тех событиях, которые произошли на «вписке».Теперь мама отказывается от дочки.
Всеволод Чаплин, который накануне пообещал Шнурову «адские муки» за нецензурные высказывания, получил ответ. Все в стиле музыканта: в стихах и с матом.