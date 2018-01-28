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28 января 2018
14:00  28 января 2018 0

Кто едет на Олимпиаду, прогноз безработицы, Шнуров ответил Чаплину. Дайджест новостей от «URA.RU»

Министерство ожидает снижение числа безработныхАнна Майорова © URA.RU

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Воскресенье! И вот самое интересное к этому часу:

МОК зарегистрировал российских атлетов на Олимпиаду в Южной Корее. У нас список из 169 российских спортсменов.

Минтруд сделал прогноз уровня безработицы на 2018 год. Предсказание, как всегда, оптимистичное.

Большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию, несмотря на антироссийский курс в стране. Так показал опрос.

Задаетесь вопросом «как купить криптовалюту?» А вот соратник Стива Джобса — наоборот, рассказал, зачем избавился от всех биткоинов.

Один из участников группового секса с московской школьницей рассказал о тех событиях, которые произошли на «вписке».Теперь мама отказывается от дочки.

Всеволод Чаплин, который накануне пообещал Шнурову «адские муки» за нецензурные высказывания, получил ответ. Все в стиле музыканта: в стихах и с матом.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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