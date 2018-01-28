Большинство граждан Украины готовы уехать в Россию

Большинство украинцев готовы поехать в Россию на заработки, даже несмотря на жесткий антироссийский курс. Такой результат показал опрос Киевского международного института социологии.
Исследование проводилось по заказу издания «Зеркало недели». 41,9% респондентов на вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию ответили, ответили, что это приемлемый для них вариант, если на родине заработок отсутствует. Еще 21,2% на тот же вопрос сказали: «какая разница, где зарабатывать». Таким образом, 62% граждан Украины готовы уехать в РФ на заработок.
При этом, как отметили авторы исследования, опрос показал нетипичные результаты по регионам страны. Так, на Юге и Востоке Украины, которые обычно тяготеют к России, были зафиксированы вполне ожидаемые результаты — 76,1% и 74,5% соответственно. Что касается центральной части страны, там количество готовых перебраться в Россию равняется 74%.
Также респондентов спрашивали о готовности покинуть Украину совсем. Положительный ответ поступал от каждого третьего опрошенного.