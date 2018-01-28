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28 января 2018
27 января 2018
00:35  28 января 2018 0

Большинство граждан Украины готовы уехать в Россию

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Большинство жителей Украины готовы ехать в Россию на заработкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство украинцев готовы поехать в Россию на заработки, даже несмотря на жесткий антироссийский курс. Такой результат показал опрос Киевского международного института социологии.

Исследование проводилось по заказу издания «Зеркало недели». 41,9% респондентов на вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию ответили, ответили, что это приемлемый для них вариант, если на родине заработок отсутствует. Еще 21,2% на тот же вопрос сказали: «какая разница, где зарабатывать». Таким образом, 62% граждан Украины готовы уехать в РФ на заработок.

При этом, как отметили авторы исследования, опрос показал нетипичные результаты по регионам страны. Так, на Юге и Востоке Украины, которые обычно тяготеют к России, были зафиксированы вполне ожидаемые результаты — 76,1% и 74,5% соответственно. Что касается центральной части страны, там количество готовых перебраться в Россию равняется 74%.

Также респондентов спрашивали о готовности покинуть Украину совсем. Положительный ответ поступал от каждого третьего опрошенного.

Сергей Демин
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