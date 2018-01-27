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28 января 2018
27 января 2018
22:02  27 января 2018 1

МОК зарегистрировал российских атлетов на Олимпиаду в Южной Корее

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в ПхенчханеФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал список из 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018 в Южной Корее. Об этом СМИ сообщил вице-президент российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся, и с этого момента могут начать получать аккредитации», — цитирует Позднякова RT.

Напомним, что ранее МОК фактически запретил России участвовать в Олимпийских играх-2018. Спортсмены, которые будут представлять нашу страну на играх в Пхенчхане, получат особый статус «олимпийские атлеты из России». В рамках соревнований им будет запрещено носить национальную атрибутику и исполнять гимн. Кроме того, согласно решению МОК, российские спортсмены имеют право вывешивать родной триколор в своих номерах, но при этом флаг не должен быть виден с улицы.

Сергей Макеев
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