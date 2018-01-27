МОК зарегистрировал российских атлетов на Олимпиаду в Южной Корее

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал список из 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018 в Южной Корее. Об этом СМИ сообщил вице-президент российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.
«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся, и с этого момента могут начать получать аккредитации», — цитирует Позднякова RT.
Напомним, что ранее МОК фактически запретил России участвовать в Олимпийских играх-2018. Спортсмены, которые будут представлять нашу страну на играх в Пхенчхане, получат особый статус «олимпийские атлеты из России». В рамках соревнований им будет запрещено носить национальную атрибутику и исполнять гимн. Кроме того, согласно решению МОК, российские спортсмены имеют право вывешивать родной триколор в своих номерах, но при этом флаг не должен быть виден с улицы.