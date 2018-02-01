В Кетовском районе Курганской области в суд передали дело главы Колесниковского сельсовета, 29-летней Людмилы Возмиловой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Из-за преступных действий женщины районный бюджет не досчитался 12,5 млн рублей.
Огласку уголовному преследованию Людмилы Возмиловой ранее придало «URA.RU». По данным источников агентства, женщина на протяжении нескольких лет по своему усмотрению меняла статус земель сельхозназначения в деревнях Лукино и Патронная на земли садоводческих товариществ, участки для ведения личного подсобного хозяйства и другие. Публичные слушания, обязательные в таких случаях по правилам землепользования, не проводились. Затем Возмилова также незаконно сдавала в аренду и продавала участки родственникам, знакомым и подставным лицам.
Как добавили в областном СУ СК РФ, глава сельсовета самостоятельно готовила подложные протоколы и решения сельской думы, которые легализовали ее махинации. На данный момент известно о 22 земельных участках, которыми Возмилова незаконно завладела при помощи аффилированных лиц. В январе «URA.RU» также сообщало, что Колесниковская районная Дума лишилась своих полномочий при попытке рассмотреть вопрос об отставке утратившей доверие главы.