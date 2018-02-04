Тюменцы обсуждают в социальных сетях фотографию ноги динозавра, которую якобы продают за 55 евро. Анонимной автор поста в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» спросил у пользователей, кто из них пробовал такой деликатес.
В первую очередь тюменцев смутил логотип немецкой компании BOSCH, который красуется на упаковке ноги динозавра. Многие пользователи поставили под сомнение, что фирма со столь солидной репутацией будет производить мясо лжединозавров.
Впрочем, большинство комментаторов восприняли пост исключительно в качестве шутки и реагировали на него соответствующим образом. «Окорок бройлера», — написала Татьяна К.; «Это всего лишь лапа страуса», — скептически заметила Ирина О.; «Курочка ряба из Припяти», — остроумно прокомментировал Станислав М.; «Ящером с маянезиком я еще не лакомился!», — признался Виталий Ц.