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Главные новости Курганской области
11:29  07 февраля 2018 13

В курганских лесах орудуют браконьеры. За неделю они убили стадо косуль и четырех лосей

Лоси, косули, волки, лисы, косуля, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, дикая природа
За незаконную охоту предусмотрены крупный штраф и уголовная отвественностьФото: pixabay.com

В Курганской области за прошедшую неделю были незаконно убиты десять косуль, четыре лося и кабан. У нарушителей изъяты две единицы огнестрельного оружия. Еще один лось погиб на территории Каргапольского района при ДТП.

За неделю в области было проведено 67 мероприятий по надзору в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате удалось выявить 34 нарушения. О выявленных фактах браконьерства сообщается на официальном сайте областного департамента природных ресурсов.

Всем задержанным грозит не только материальная, но и уголовная ответственность. Сумма штрафа за одну косулю, незаконно добытую в заказнике, на сегодняшний день достигает 100 тысяч рублей, за одного лося — 200 тысяч рублей. Нарушителям также грозит конфискация оружия и лишение права на охоту.

Татьяна Жаткина
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