В Курганской области за прошедшую неделю были незаконно убиты десять косуль, четыре лося и кабан. У нарушителей изъяты две единицы огнестрельного оружия. Еще один лось погиб на территории Каргапольского района при ДТП.
За неделю в области было проведено 67 мероприятий по надзору в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате удалось выявить 34 нарушения. О выявленных фактах браконьерства сообщается на официальном сайте областного департамента природных ресурсов.
Всем задержанным грозит не только материальная, но и уголовная ответственность. Сумма штрафа за одну косулю, незаконно добытую в заказнике, на сегодняшний день достигает 100 тысяч рублей, за одного лося — 200 тысяч рублей. Нарушителям также грозит конфискация оружия и лишение права на охоту.