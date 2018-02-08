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Главные новости Курганской области
14:36  08 февраля 2018 2

Двум зауральским городам дали федеральные миллионы на парки

Виды Салехарда, фонари, мороз, ночь, зима, городской сад, иней, снег, парк, уличное освещение
Деньги потратят на благоустройствоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Шадринск и Далматово получат на благоустройство парков федеральную субсидию и необходимое софинансирование из областного бюджета. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».

По словам директора областного департамента строительства и ЖКХ Романа Ванюкова, Далматово получит 1,14 млн рублей, Шадринск — около двух миллионов рублей. 2,9 млн из этих средств поступит из федерального бюджета, остальное вложит областной бюджет.

Роман Ванюков добавил, что соглашение с Минстроем планируется заключить в кратчайшие сроки, чтобы оперативно приступить к работе на местах.

Татьяна Жаткина
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