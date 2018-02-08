Двум зауральским городам дали федеральные миллионы на парки

Деньги потратят на благоустройство
Шадринск и Далматово получат на благоустройство парков федеральную субсидию и необходимое софинансирование из областного бюджета. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».
По словам директора областного департамента строительства и ЖКХ Романа Ванюкова, Далматово получит 1,14 млн рублей, Шадринск — около двух миллионов рублей. 2,9 млн из этих средств поступит из федерального бюджета, остальное вложит областной бюджет.
Роман Ванюков добавил, что соглашение с Минстроем планируется заключить в кратчайшие сроки, чтобы оперативно приступить к работе на местах.