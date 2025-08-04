04 августа 2025

В Брянской области объявили беспилотную опасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники угрожают региону
Беспилотники угрожают региону Фото:

В Брянской области объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях.

«Брянская область — объявлена тревога из-за атаки БПЛА», — передает telegram-канал «ЧП Брянск 32». Жителей просят соблюдать осторожность.

Ранее Вооруженные силы Украины начали размещать ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области. 

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В Брянской области объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях. «Брянская область — объявлена тревога из-за атаки БПЛА», — передает telegram-канал «ЧП Брянск 32». Жителей просят соблюдать осторожность. Ранее Вооруженные силы Украины начали размещать ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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