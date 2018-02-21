В курганской больнице отказались помочь женщине, умирающей на улице от приступа

18:38 21 февраля 2018 2

Прохожие шокированы тем, что в трех корпусах больницы не нашлось врача, готового помочь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы шокированы отказом работников Курганской областной клинической больницы помочь женщине, у которой случился приступ на улице около здания клиники. На помощь пришли только случайные прохожие и сотрудник ГИБДД, который заметил происшествие.

Как рассказали «URA.RU» очевидцы, инцидент произошел днем у здания больницы по улице Томина. У женщины, вероятно, случился приступ эпилепсии: она упала, ударилась головой о забор, ее сильно трясло. «Подбежали прохожие, открыли ей рот, чтобы дышала, выбив при этом зубы. Рот зафиксировали ее же телефоном, который выпал. Парень вызвал скорую и побежал в больницу за врачом. Женщина умирает, а больница рядом, решили, что так помощь окажут быстрее, — рассказал очевидец. — Парень забежал с улицы Гоголя в корпус №5, его отправили в корпус №3, потом в корпус №2, он забежал туда, на втором этаже в приемном покое разбудил медика, который вызвал старшую медсестру. И вот эта медсестра заявила, что помогать они не обязаны». Доброволец вернулся обратно ни с чем. Через несколько минут на место прибыла «скорая» и забрала пациентку.

Получить комментарий у руководства областной больницы не удалось: в приемной сообщили, что главный врач Сергей Мысливцев находится в командировке, а его заместитель на встрече. В департаменте здравоохранения рассказ очевидца происшествия отказались комментировать, ссылаясь на то, что нет точных данных.

«Если человеку стало плохо на улице, оказание экстренной медицинской помощи в компетенции больницы скорой медицинской помощи. Врачи из других больниц поблизости по закону не обязаны выходить на улицу и оказывать помощь. Они должны выполнять свои задачи в рамках больницы, — пояснил медик одной из курганских больниц на правах анонимности. — В головах обывателей живет стереотип: можно забежать в больницу, схватить врача за руку и вывести к человеку, которому плохо». По его словам, это давно уже не так, полномочия медучреждений разграничены. Осуждать медиков можно только с этической точки зрения: врач должен оказать помощь, ведь он давал клятву Гиппократа, считает медик.

Напомним, что на Курганскую область надвигается эпидемия. За прошедшую неделю в Зауралье зарегистрирован 7 тысяч 731 случай заболевания ОРВИ и семь случаев гриппа (группы А и группы В).